Alman Bild gazetesinden tepki çeken cami haberi

KÖLN

Alman Bild gazetesinin "Terör parası Almanya'daki camileri nasıl finanse ediyor?" başlıklı haberinde, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) Köln'deki Merkez Camisi'nin fotoğrafını kullanmasına tepki yağdı.

Yurt dışından Almanya'daki camilere şüpheli para akışı olduğunu iddia eden haberde terör başlığı ile DİTİB camisinin yan yana getirilmesine ülkede yaşayan Türkler başta olmak üzere birçok kesim sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Uzun yıllar Almanya'da yaşayan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ettiği" gerekçesiyle Bild gazetesi hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Yeneroğlu, "Almanya'nın en yüksek tirajlı bulvar gazetesi Bild, bu şekilde terör ve camileri devamlı bir arada gösterip, Müslümanlara yönelik saldırıları tahrik ediyor. Redaksiyon (gazete yönetimi), camilere yönelik kundaklama girişimlerinin azmettiricisi olmaktan memnun herhalde. Suç duyurusunda bulunacağım." ifadelerini kullandı.

"Camilerimiz terör yuvası değil, barış merkezidir"

Almanya'da avukatlık yapan Fatih Zingal ise sosyal medya hesabından, gazetenin söz konusu haberine tepki göstererek, gazeteyi sorumlu gazeteciliğe davet etti.

Zingal, "Başlıkta 'terör parası' ile finans edilen camiler, resimde görülen ise Köln'deki DİTİB Merkez Camisi. Terör ile hiçbir alakası olmayan en büyük cami kuruluşlarından birine ve Müslümanlara karşı işte bu şekilde nefret duyguları alevlendiriliyor. Sorumsuz gazetecilikle Bild gazetesinin yaptığı gibi olur." dedi.

Bild gazetesinin terör ile hiçbir ilişkisi olmayan DİTİB'yi terör saflarına yerleştirmek istediğini kaydeden Zingal, "Camilerimize artan saldırılardan, bu şekilde kin ve nefret duygularını körükleyen gazeteciler ve medya organları da sorumludur. Camilerimiz terör yuvası değil, barış merkezidir." ifadelerini kullandı.

"DİTİB hedef gösteriliyor"

Köln Türkleri Dayanışma Platformu sözcüsü Levent Taşkıran da söz konusu haberde DİTİB Merkez Camisi'nin fotoğrafının özellikle kullanılarak algı yönetimi yapıldığı ve DİTİB'nin hedef gösterildiğini ifade etti.

Taşkıran, "Psikolojik savaş metodlarıyla DİTİB ve Almanya'daki Türklere basın yoluyla açıkça savaş açılmış durumdadır." dedi.

Bild gazetesinin söz konusu haberle Alman ceza kanunununa göre suç işlediğini belirten Taşkıran, DİTİB'nin gazeteye karşı tazminat ve ceza davası açması gerektiğini savundu.

"STK ve dernekler acil açıklama yapmalı"

Almanya'da yaşayan Birol Aksoy ise sosyal medya hesabından Bild gazetesinin haberine tepki göstererek, tüm STK'ları açıklama yaparak DİTİB'nin yanında olduklarını göstermeye davet etti.

Aksoy açıklamasında, "Sivil toplum kurumları ve dernekler acil açıklamayla DİTİB'nin yanındayız demeliler." dedi.

İmza kampanyası başlatıldı

Söz konusu haberden dolayı Bild gazetesi aleyhine ayrıca internet üzerinden "Yanlışın düzeltilmesi" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

İmza kampanyasıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bild gazetesinin yalan ve yanlış genelleme üzerinden yaptığı algı operasyonları basın özgürlüğü adı altında toplum içine nifak sokmaktadır, artık buna dur denilmelidir. 60 yılın üzerinde Avrupa’da yaşayan milletimize saygısızlık yapılmakta ve buna kimse sesini çıkarmamaktadır, Hükümetimizin dolayısıyla Başbakanımız sayın Angela Merkel’in bu yanlış haberlerin yapılmasına izin vermemelidir."