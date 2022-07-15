Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.382,44
ALTIN
955,29
DOLAR
17,44
STERLİN
20,72
EURO
17,62
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim üyesi alacak
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi

15 Temmuz 2022 Cuma 14:28
Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, “‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyor. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye'nin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev mektupta şunları kaydetti;

“Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli kardeşim,

Bu yıl Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümü anılıyor. Darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerimizi derin saygıyla anıyoruz.

Altı yıl önce kardeş Türkiye halkı, vatanının bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devlete ve demokrasiye sahip çıkarak, gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği sergilemiş, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatlamıştı. 15 Temmuz olaylarıyla ilgili oluşturulan ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’, kahraman halkınızın vatanına ve devletine bağlılığının, devlete ve demokratik geleneklere sadakatinin göstergesidir.

Kardeş halkın gerçek bir lideri olarak size olan sonsuz inanç ve güveni, sizin etrafınızda sıkı bir şekilde birleşmesi, Türkiye devletine yönelik ihanetin önlenmesinde ve ülkenizin bu zorlu sınavdan alnı açık bir şekilde çıkmasında belirleyici rol oynamıştır. Milli birlik ve beraberliğin, sarsılmaz iradenin ve güçlü liderliğin şaşası olan bu büyük zafer, Türkiye devletçiliğinin tarihine ebediyen kazınmıştır.

Azerbaycan halkı ve devleti, ilk dakikalardan itibaren kardeş Türkiye'nin yanında yer alarak ve dayanışma sergileyerek bu hain darbe girişimini şiddetle kınamıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyorlar. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye'nin yanında olacağız.

Kırılmaz bağlarla birbirlerine bağlı olan halklarımızın iradesinden kaynaklanan, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi benzeri yoktur. Bir ay önce imzalanmasının birinci yıldönümünü kutladığımız Şuşa Beyannamesi’nde belirlediğimiz müttefiklik hedeflerine doğru bundan sonra da kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizden eminim.  

Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev15 Temmuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak
Kishida: Suikasta kurban giden Shinzo Abe’ye devlet töreni yapılacak
Vinnitsya’da roket saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
Vinnitsya’da roket saldırısı sonrası bilanço açıklandı!
Kuveyt ve Yeni Zelanda çalışması en zor ülke seçildi
Kuveyt ve Yeni Zelanda çalışması en zor ülke seçildi
Zelenski paylaştı: Vinnitsya’da roket saldırısı
Zelenski paylaştı: Vinnitsya’da roket saldırısı
İngiltere’de Başbakanlık yarışında ikinci tur oylaması yapılacak
İngiltere’de Başbakanlık yarışında ikinci tur oylaması yapılacak
BM Mülteci Komiserliği: Ukraynalı mülteciler geri dönmek istiyor
BM Mülteci Komiserliği: Ukraynalı mülteciler geri dönmek istiyor
İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak
İngiltere’de Başbakanlık yarışı: İlk oylama bugün yapılacak
Sri Lanka’da OHAL ilan edildi
Sri Lanka’da OHAL ilan edildi
Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki
Zelenski’den Kanada’nın ‘Kuzey Akım 1’ kararına tepki

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول