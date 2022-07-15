Aliyev, 15 Temmuz vesilesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup gönderdi

AZERBAYCAN - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, “‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyor. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye'nin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Aliyev mektupta şunları kaydetti;



“Sayın Cumhurbaşkanı, Değerli kardeşim,



Bu yıl Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişiminin altıncı yıldönümü anılıyor. Darbe girişimini önlemek için canlarını feda eden şehitlerimizi derin saygıyla anıyoruz.



Altı yıl önce kardeş Türkiye halkı, vatanının bağımsızlığını ve egemenliğini savunarak, devlete ve demokrasiye sahip çıkarak, gerçek bir yiğitlik ve kahramanlık örneği sergilemiş, gücünü ve büyüklüğünü dünyaya bir kez daha ispatlamıştı. 15 Temmuz olaylarıyla ilgili oluşturulan ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’, kahraman halkınızın vatanına ve devletine bağlılığının, devlete ve demokratik geleneklere sadakatinin göstergesidir.



Kardeş halkın gerçek bir lideri olarak size olan sonsuz inanç ve güveni, sizin etrafınızda sıkı bir şekilde birleşmesi, Türkiye devletine yönelik ihanetin önlenmesinde ve ülkenizin bu zorlu sınavdan alnı açık bir şekilde çıkmasında belirleyici rol oynamıştır. Milli birlik ve beraberliğin, sarsılmaz iradenin ve güçlü liderliğin şaşası olan bu büyük zafer, Türkiye devletçiliğinin tarihine ebediyen kazınmıştır.



Azerbaycan halkı ve devleti, ilk dakikalardan itibaren kardeş Türkiye'nin yanında yer alarak ve dayanışma sergileyerek bu hain darbe girişimini şiddetle kınamıştır. ‘Bir millet, iki devlet’ ilkesine dayanarak hem mutlu hem de acı günlerde birbirlerine destek olan halklarımız, özellikle zor zamanlarda karşılıklı destek vererek kardeşliklerini ispat ediyorlar. Biz bundan sonra da bütün konularda Türkiye'nin yanında olacağız.



Kırılmaz bağlarla birbirlerine bağlı olan halklarımızın iradesinden kaynaklanan, dostluk ve kardeşlik üzerine kurulmuş Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin bugün dünyada eşi benzeri yoktur. Bir ay önce imzalanmasının birinci yıldönümünü kutladığımız Şuşa Beyannamesi’nde belirlediğimiz müttefiklik hedeflerine doğru bundan sonra da kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizden eminim.



Sayın Cumhurbaşkanı, size sağlık, çalışmalarınızda başarılar, kardeş Türkiye halkına daima huzur ve refah diliyorum.”