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AFRICOM'dan Libya açıklaması

ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) Halkla İlişkiler Sorumlusu Nicole Kirschmann, “Libya’da, Rus güvenlik şirketi Wagner’e bağlı 2 bin paralı askerin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyoruz” dedi.

16 Haziran 2020 Salı 16:42
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AFRICOM'dan Libya açıklaması

LİBYA - ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (AFRICOM)  Libya açıklaması geldi. ABD’nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler yetkilisi Nicole Kirschmann, Rusya destekli Wagner'e bağlı şirketlerin Afrika’nın dengelerini bozduğunu ve istikrarsızlaştırdığını belirterek, “Libya’da sorun siyasi yollarla sağlanmalı ve Rusya destekli Wagner'e bağlı paralı askerlerin bölgeyi terketmesi gerekiyor" dedi.  Kirschmann Trablus merkezli February televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "AFRICOM, Libya'da halihazırda Rus Wagner şirketine bağlı 2 bin kişinin faaliyet gösterdiğini tahmin ediyor" dedi.


RUS WAGNER ŞİRKETİ


Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, başta Ukrayna, Suriye, Libya olmak üzere Afrika ülkelerinde de paralı askerleriyle biliniyor. Özellikle Ukrayna’da Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı sırasında tanınan Wagner şirketi, Birleşmiş Milletler raporlarına göre 1000’den fazla paralı askerle, Libya’da gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AFRICOMLibyaNicole Kirschmann
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