AFGANİSTAN’DAN İRAN’A 60 BİN KAÇAK MÜLTECİ GEÇTİ

Afganistan’daki Türkler, Türkiye ve UNHCR’yi Bekliyor

İSMAİL CENGİZ (Avrasya Federasyonu Başkanı)

Afganistan’ın yüzde 70’ni geçiren Taliban, kendilerine karşı gelenleri cezalandırmaya devam ediyor. Taliban’ın kendi ideolojisini benimsemeyenlerin kafasını keserek, kurşuna dizerek, işkence ederek öldürmesi, ülkede paniğe neden olmakta. Özellikle Şia mezhebine sahip olan Türk kökenli Hazaralar ile Taliban’a tabi olmayı reddeden Taciklerin İran’a doğru kaçmaya başladıkları söyleniyor. Şu ana kadar İran’a 60 bin kadar Afgan mültecinin sığındığı belirtiliyor. Sığınmacılar arasında çok sayıda memur, asker ve polis ailelerin bulunuyor. Bayram sonrası daha da artacağı konuşulan İran’daki mültecilerin bir kısmı Türkiye sınırını geçmeye başladığı görülüyor.

Dün itibariyle yaşları 15 ila 20 arasında olan yaklaşık 70 Afgan gencin iki ayrı grup halinde sınırı geçerek yaya olarak Diyarbakır’a doğru yürüdükleri tespit edilmiştir. Peştun gençlerden oluşan Afgan mültecilerin Diyarbakır Otogarı civarında buluştuğu biliniyor. Diyarbakır Otogarı civarında 200 kadar Afganlı mültecinin bulunduğu görülüyor. Şimdilik Türk soylu gruplarla sorun yaşamak istemeyen Taliban’ın Tacik ve Hazaraları tehdit ederek evlerini ve ülkeyi terk etmeye zorladıkları; Hazaralar’a ve kendilerine karşı çıkan ailelere ait iş yerlerini yağmaladıkları gelen haberler arasında. Taliban’ın kontrolü altına geçen bölgelerde, halkın temel ihtiyaçlar dışında evlerinden çıkmadıkları belirtiliyor.