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Afganistan’da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

Afganistan’da patlama

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir otobüsün hedef alındığı patlama meydana geldi.

03 Haziran 2019 Pazartesi 12:37
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Afganistan’da patlama

AFGANİSTAN - Yerel medya Darulaman bölgesinde, Amerikan Üniversitesi’ne yakın bir yerde gerçekleşen patlamada bir otobüsün hedef alındığını belirterek, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi olmadığını yazdı

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanPatlama
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