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Afganistan’da iki patlama

Afganistan’da iki patlama: 3 ölü, 31 yaralı

Afganistan’da iki patlama

Afganistan’da iki patlama: 3 ölü, 31 yaralı

23 Mart 2019 Cumartesi 10:54
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Afganistan’da iki patlama

Afganistan (DHA

Afganistan’da nevruz kutlamaları sırasında art arda iki patlama meydana geldi. Patlamalarda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 31 kişinin yaralandığı belirtildi.

Patlamalar, Afganistan’ın Helmand vilayetinin yönetim merkezi olan Leşkergah’ta bulunan Karzai Stadyumu'nda nevruz kutlamaları sırasında meydana geldi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralananlar arasında yerel yetkililerin bulunduğu da iddia edilirken, bölgeye acil durum ekipleri sevk edildi. Patlamanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AfganistanPatlama
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