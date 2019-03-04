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ABD’yi kasırga vurdu, en az 23 ölü

ABD’de meydana gelen kasırga sonucu en az 23 kişi hayatını kaybederken, birçok evde hasar gördü.

ABD’yi kasırga vurdu, en az 23 ölü

ABD’de meydana gelen kasırga sonucu en az 23 kişi hayatını kaybederken, birçok evde hasar gördü.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:47
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ABD’yi kasırga vurdu, en az 23 ölü

ABD (DHA)

ABD’nin Alabama eyaletinde bulunan Lee bölgesini kasırga vurdu. Yetkililer en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini, bu sayının artabileceğini ve yaralı sayısının henüz belirlenemediğini açıkladı. Ayrıca, ölenlerin arasında çocukların da bulunma ihtimali olduğu bilgisi de açıklamada yer aldı.


Doğu Alabama Tıp Merkezi ise an itibariyle meydana gelen kasırga sonucu yaralanan 40 kişiyi tedavi ettiğini açıkladı. Ulusal Meteoroloji Dairesi, kasırganın saatte 299 km hıza kadar ulaştığını belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKasırgaAlabamaLeeönce Vatan
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