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ABD’li yargıç, Veliaht Prens aleyhindeki Kaşıkçı davasını düşürdü

07 Aralık 2022 Çarşamba 15:20
ABD’li yargıç, Veliaht Prens aleyhindeki Kaşıkçı davasını düşürdü

ABD - ABD’li Yargıç John Bates, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman’a karşı açılan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili davayı düşürdü. Hakim, Veliaht Prensin ‘Başbakan’ olarak atanmasının zamanlamasına dikkat çekerek ‘devlet başkanı dokunulmazlığı’ sebebiyle davayı düşürdüğünü belirtti. Öte yandan bugün itibariyle Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan'a 2 günlük resmi ziyaret düzenleyecek.

'GÖREVDE KALDIĞI SÜRECE'

Columbia Bölgesi Yargıcı John D. Bates, dün karar belgesinde yazılı olarak “Mahkemenin tedirginliğine rağmen, hem bin Selman'ın atanmasına ilişkin koşullar hem de Kaşıkçı cinayetine karıştığı yönündeki inandırıcı iddialar ışığında ABD, Mahkeme'ye onun dokunulmaz olduğunu bildirdi” ifadelerini kullandı. Mahkemenin karar belgesinde ayrıca “Devlet başkanı dokunulmazlığı hakkına sahiptir. . . görevde kaldığı sürece” ifadeleri yer aldı.

Yargıç Bates, “Şüpheli zamanlamanın ötesinde davacılar, Bin Salman'ı Başbakan olarak atayan Kraliyet Emri'nde iki anormallik daha kaydetti” ifadelerini yazılı olarak kayda geçirdi. Yargıç Bates kararla ilgili “Buna göre bin Selman aleyhindeki iddialar, devlet başkanı dokunulmazlığına dayalı olarak reddedilecek” dedi. Bates, Başbakan Bin Salman’ın iki üst düzey yardımcısı Suud el-Kahtani ve Ahmed el-Assiri'nin de haklarındaki suçlamayı ‘yargı yetkisi gerekçesiyle’ düşürdü.

ÇİN DEVLET BAŞKANI BUGÜN SUUDİ ARABİSTAN’A GELİYOR

Öte yandan Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı dün geç saatlerde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘davet üzerine’ 7-9 Aralık’ta ülkeye resmi ziyaret düzenleyeceğini açıkladı. Bugün ülkeye gelmesi beklenen Çin Devlet Başkanı ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın görüşüleceği ifade edildi.    

OPEC+ PETROL FİYATI KARARI

Suudi Arabistan’ın OPEC ve OPEC dışı katılımcı ülkelerle (Rusya) 5 Ekim’de alınan petrol üretimini günlük 2 milyon varile indirme kararının ardından, aynı gün Beyaz Saray açıklama yapmış, bu kararın petrol fiyatlarını yükselteceği ifade edilip kararı ‘öngörüsüz’ olarak nitelendirmişti. Beyaz Saray, “Başkan, Putin'in Ukrayna'yı işgalinin küresel ekonomideki devam eden olumsuz etkileriyle uğraşırken, OPEC+'ın üretim kotalarını düşürme konusundaki öngörüsüz kararından dolayı hayal kırıklığına uğradı” açıklaması yapmış ve OPEC liderliğini yürüten Suudi Arabistan ile ABD’nin arasında kriz baş göstermişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDli YargıçVeliaht PrensKaşıkçı Davası
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