Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.817,38
ALTIN
1.035,03
DOLAR
17,92
STERLİN
21,93
EURO
18,53
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri alacak
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik personel alacak
Antalya AKEV Üniversitesi'nden akademik...
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji...
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim...
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Marmara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD’den Ukrayna’ya 89 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna topraklarının patlayıcılardan arındırılması ve insani konularda destek için 89 milyon dolarlık yardım yapılmasının planlandığını duyurdu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:16
ABD’den Ukrayna’ya 89 milyon dolarlık yardım

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlık, Ukrayna Hükümetine, Rusya'nın acımasız savaşının yarattığı patlayıcı kalıntılarının yol açtığı acil insani zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olmak için 89 milyon dolarlık FY 2022 finansmanı sağlama niyetini açıkladı” denildi.

ÇOK SAYIDA MAYIN VE PATLAMAMIŞ BOMBA VAR

Açıklamada, savaş nedeniyle birçok bölgede aktif mayınların ve patlamamış cephanenin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Rusya'nın yasadışı ve sebepsiz yere Ukrayna'yı işgal etmesi, ülkenin büyük bir bölümünü kara mayınları, patlamamış mühimmat ve el yapımı patlayıcı cihazlarla doldurdu. Rus aktörler tarafından Ukrayna'da gördüğümüz şekilde el yapımı patlayıcıların grotesk kullanımı, daha önce Suriye'de sadece DEAŞ ile ilişkilendiriliyordu. Bu patlayıcılar verimli tarım arazilerine erişimi engelliyor, yeniden inşa çabalarını geciktiriyor, yerinden edilmiş toplulukların evlerine dönmesini engelliyor ve masum Ukraynalı sivilleri öldürmeye ya da sakat bırakmaya devam ediyor. Ukrayna Hükümeti 160 bin kilometrekarelik arazinin tehlikeli olabileceğini tahmin ediyor. Bu kabaca Virginia, Maryland ve Connecticut eyaletlerinin toplamı kadar bir alana tekabül etmektedir.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDUkraynaYardımPara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ukrayna: Kırım, turist sezonuna uygun değildir
Ukrayna: Kırım, turist sezonuna uygun değildir
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında 44 kişi hayatını kaybetti
Eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evine FBI baskını
Eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evine FBI baskını
Wu: Çin, Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Wu: Çin, Tayvan işgaline hazırlık yapıyor
Zelenski: Donbas’taki çatışmalar can alıyor
Zelenski: Donbas’taki çatışmalar can alıyor
Küba’da petrol tesisinde yangın
Küba’da petrol tesisinde yangın
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
Yunanistan'ın göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
İsrail’in Gazze saldırılarında can kaybı 29’a yükseldi
İsrail’in Gazze saldırılarında can kaybı 29’a yükseldi
Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir
Zelenski: Dünyayı tehdit eden gıda krizi aşılabilir

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول