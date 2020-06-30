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ABD’den kritik koronavirüs açıklaması

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından kritik koronavirüs (Covid-19) açıklaması geldi. CDC uzmanı, Covid-19'un ABD’de kontrol edilemeyecek kadar hızlı yayıldığının açıklandı.

30 Haziran 2020 Salı 10:14
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ABD’den kritik koronavirüs açıklaması

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını can almaya devam ediyor. Salgında merkez üssü haline gelen ABD'deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC) uzmanlarından kritik açıklama geldi. CDC’den Doktor Anne Schuchat, ABD’de  virüsün kontrol edilemeyecek kadar hızlı ve pek çok yere yayıldığını belirtirken Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'ne verdiği demeçte, “Şu anda ülke çapında çok fazla vaka var, bu çok cesaret kırıcı” diye ifade etti.

“BU SADECE BAŞLANGIÇ”

Schuchat vakalardaki artışı sadece “başlangıç” olarak değerlendirerek şu ifadelere yer verdi: Bence ülke çapında, yaz mevsimiyle alakalı gevşeme düşünceleri çok yüksekti. Her şey yoluna girecek”

“AŞI BULUNANA KADAR KİMSE RAHATLAMAMALI”

 Schuchat aynı zamanda insanları fiziksel mesafeyi koruma, maske takma ve aşı bulunana kadar rahatlamamaları konusunda da uyardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsPandemiCovid19
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