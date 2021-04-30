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ABD’den kritik karar!

Moskova Büyükelçiliği konsolosluk hizmetlerini en aza indirecek

30 Nisan 2021 Cuma 14:59
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ABD’den kritik karar!

MOSKOVA - Moskova'daki ABD Büyükelçiliği, 12 Mayıs'tan itibaren Rus vatandaşlarına diplomatik olmayan seyahatler dışında vize vermeyi durduruğunu açıkladı. 

Rusya ile ABD arasındaki siyasi gerginlikte yeni gelişme yaşandı. Moskova'daki ABD’nin Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerinde yüzde 75 oranında azalmaya gidileceğini açıkladı. Washington yönetiminin aldığı bu kararla,  ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, konsolosluk hizmetlerini neredeyse sona erdirmiş olacak. Rus medyası, alınan kararın Rusya'nın ülkedeki ABD misyonunun yerel personeli işe almasını yasaklama planlarıyla bağlantılı olabileceğini ifade etti. 
 

"PERSONELİMİZİ YÜZDE 75 AZALTIYORUZ"

ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, açıklamasında, 12 Mayıs'tan sonra konsolosluk hizmetlerinin sınırlandırılacağı,sadece sınırlı sayıda göçmen vizesi  verileeceği, diplomatik olmayan seyahatler için vize verilmeyeceği bildirildi. Söz konusu açıklamada,  "Rus hükümetinin eylemlerinin bizi konsolosluk personelimizi yüzde 75 azaltmaya zorlamasından üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi. 

Anahtar Kelimeler:
ABDden Kritik KararMoskova
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