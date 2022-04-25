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ABD’den Avrupa’ya 713 milyon dolarlık askeri finansman

25 Nisan 2022 Pazartesi 15:40
ABD’den Avrupa’ya 713 milyon dolarlık askeri finansman

UKRAYNA - ABD Dışişleri Bakanı Bliken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev’e yaptıkları ziyarette Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile toplantı düzenledi. Toplantıda Blinken, Ukrayna başta olmak üzere Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefike 713 milyon dolardan fazla askeri finansman sağlayacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan Blinken, Başkan Zelenski'ye ABD'nin Ukrayna, Orta ve Doğu Avrupa ile Balkan bölgesindeki diğer 15 müttefik ve ortak ülke için 713 milyon dolardan fazla Dış Askeri Finansman (FMF) sağlamayı planladığını aktardı. Buna, 2022 tarihli Ukrayna Ek Tahsisat Yasası tarafından sağlanan 650 milyon dolarlık finansman da dahil. Bu yükümlülükte 322 milyon dolardan fazlası Ukrayna için ve Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu yetenekler için destek sağlayacaktır. Bu yardım aynı zamanda Ukrayna silahlı kuvvetlerinin daha gelişmiş silahlara ve hava savunma sistemlerine geçişine yardımcı olacaktır” denildi.

“4,3 MİLYAR DOLARI AŞAN YARDIM YAPILDI”

Bakanlık, Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana Ukrayna’ya 4,3 milyar dolarlık yardım yapıldığını belirterek, “Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinin başlamasından bu yana ABD, yaklaşık 3,7 milyar dolar güvenlik yardımı taahhüt etti ve Biden yönetiminin göreve başlamasından bu yana 4,3 milyar dolardan fazla finansman sağladı” ifadelerine yer verildi.

“UKRAYNALI ORDUSU İÇİN ASKERİ EĞİTİM GENİŞLETİLECEK”

ABD Dışişleri Bakanlığı, “Bakan Austin, ABD Savunma Bakanlığı'nın bölgedeki Ukrayna ordusuna sağlanan belirli silah sistemleri hakkında askeri eğitimi genişleteceğini bildirdi. ABD'nin, duyurudan sonraki günlerde ulaşacak olan bu silahların teslimatını hızlandırma çabalarının altını çizdi. Amerika Birleşik Devletleri, diğer ülkelerden ek ağır silah, mühimmat ve yedek parça sevkiyatını koordine etmeye devam edecek” denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı BlikenSavunma Bakanı Lloyd AustinKievAskeri Finansman
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