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ABD’de Uygur ürünleri ithalat yasağı yasası bugün yürürlüğe girdi

21 Haziran 2022 Salı 15:36
ABD’de Uygur ürünleri ithalat yasağı yasası bugün yürürlüğe girdi

ABD - ABD Başkanı Joe Biden tarafından 23 Aralık 2021’de imzalanan Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası (UFLPA) bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasayla, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ticari ürünlerin ABD’ye ithalatına yasak getirildi.

ABD sınır yetkilileri başta olmak üzere güvenlik güçlerine Sincan Özerk Bölgesi’nden gelen malları engelleme veya el koyma konusunda daha fazla yetki veren UFLPA yasası, bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Yasa’da, bu bölgede üretildiği ifade edilen domates, polisilikon ve pamuk ‘uygulama için yüksek öncelik’ olarak belirlendi ve bu bölgeden mal ithal eden şirketlerin köle emeğiyle hiçbir bileşenin üretilmediğine dair ‘açık ve ikna edici kanıtlar’ sağlaması gerekli olduğu vurgulandı. Gerekli belgeleri veya kanıtları sağlamayan şirketin ürünlerine sınır polisi tarafından el konulacağı ifade edildi.

Yasa kapsamında ABD'ye ihracat yapan herhangi bir İngiliz veya Avrupa Birliği moda markası da buna tabi olacak ve ithal edilen ürün için yeterli sertifika veya tedarik zinciri ayrıntılarının sağlanmaması durumunda 250.000 ABD Dolarına kadar para cezasının söz konusu olacağı belirtildi.

TARLADAN KUMAŞA KADAR TÜM AŞAMALAR BELGENECEK

ABD sınır yetkilileri tarafından hazırlanan yasa uygulama rehberi doğrultusunda, en çok moda endüstrisini etkileyecek pamukla ilgili “Pamuğun balya seviyesindeki menşeinden bitmiş ürünün nihai üretimine kadar tüm tedarik zincirini göstermek için olağan iş akışında tutulabilecek kayıtlar da dahil olmak üzere yeterli belgeleri sağlayın” ifadesi yer aldı.

Bürokratik olarak istenilen belgeler arasında, üretim sürecinin akış şeması ve üretim süreçlerinin gerçekleştiği bölgenin haritaları da sağlanması gerektiği uygulama rehberinde belirtildi. İthalatçılardan pamuğun tarladan çıkışından itibaren bir ürüne dönüşmesine kadar tüm süreçleri belgeleyerek ABD gümrük yetkililerine sunulması bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ithalat YasağıUygur ürünleriABD
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