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ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

01 Eylül 2019 Pazar 12:17
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ABD’de silahlı saldırı: 5 ölü, 21 yaralı

ABD, (DHA)

ABD’de polis çevirmesinde durdurulan silahlı saldırgan, önce polislere ateş açtı. Ardından olay yerinden kamyonetle kaçan saldırgan, çevredeki insanlara ateş açtı. Saldırıda, 5 kişi öldü, 21 kişi ise yaralandı.

Olay, ABD’nin Texas eyaletindeki Odessa kentinde meydana geldi. Teksas Kamu Güvenliği Bakanlığı polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonette bulunan saldırgan, kamyonetten polislere ateş açtı. Polislerden birini yaralayan saldırgan, olay yerinden kamyonetle kaçarak çevrede bulunan insanlara ateş açmaya başladı. Silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken; 21 kişi ise yaralandı.

‘SALDIRGAN KULLANDIĞI ARACI DEĞİŞTİRDİ’

Daha sonra polis tarafından kovalanan saldırgan, kamyonetten inerek bir posta kamyonetine bindi. Daha sonra polis otomobillerinin kapattığı yola giriş yapan saldırgan, polis araçlarına çarparak durdu. Silahlarını çeken polis ekipleri, posta kamyonetine yaklaşarak saldırganı etkisiz hale getirdi.

‘EL PASO’DAN 1 AY SONRA’

Odessa’da düzenlenen bu silahlı saldırı, 3 Ağustos 2019 sabahı Texas’ın El Paso kentindeki alışveriş merkezinde düzenlenen ve 22 kişinin ölümüne, 24 kişinin ise yaralanmasına neden olan saldırıdan 1 ay sonra gerçekleşti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDSilahlı Saldırı
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