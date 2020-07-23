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ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

ABD’nin sembolik heykellerinden Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

23 Temmuz 2020 Perşembe 14:05
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ABD’de Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü

ABD - ABD’nin New York kentinde bulunan ve ülkenin ünlü sembollerinden Özgürlük Heykeli’ne yıldırım düştü. O anlar, anbean kaydedildi. Heykelde herhangi bir hasar meydana gelmediği aktarıldı.

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

Özgürlük Heykeli ya da resmî adıyla Dünyayı Aydınlatan Özgürlük, ABD'nin New York şehrindeki Liberty (Özgürlük) adası üzerinde, inşa edildiği 1886 yılından bu yana Amerika'nın simgesi olan anıtsal heykeli ve gözlem kulesidir. Dünyanın en tanınan anıtlarından biridir. Bakırdan yapılan Özgürlük Heykeli, Fransa tarafından kuruluşunun 100. yılı nedeniyle ABD'ye hediye edilmiştir. 1884-1886 yılları arasında inşa edilmiştir. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Özgürlük HeykeliYıldırımABD
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