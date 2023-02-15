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ABD’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua etti

ABD'nin başkenti Washington’daki Georgetown Üniversitesi'nde Türkiye ve Suriye’de depremlerden etkilenenler için Müslüman, Yahudi ve Hristiyan din adamlarının katıldığı dua etkinliği düzenlendi. 

15 Şubat 2023 Çarşamba 08:00
ABD’de Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için dua etti

ABD Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Elpidophoros’un merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenenler için organize ettiği "Dinlerarası Dua Ayini"ne çok sayıda kişi katıldı.
Etkinlikte Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan’ın yanı sıra Büyükelçilik Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Bilal Kuşpınar, Amerika Diyanet Merkezi imam-hatiplerinden Nurullah Çelebi, Baltimore Arşidükü Piskopos Dennis Madden, Antioch kenti Süryani Ortodoks Kilisesi'nden John Kawak, Ermeni Apostolik Kilisesi Başpiskoposu Vicken Aykazyan da yer aldı.
Yahudi toplumundan etkinliğe Uluslararası Yahudi Dinlerarası İstişareler Komitesinden Haham Richard Marker ve Amerikan Yahudi Komitesinden Jason Isaacson katıldı. 
Etkinlikte depremzedeler için dua edildi ve ilahiler okundu. 
Amerika Diyanet Merkezi İmam-Hatibi Çelebi, depremzedeler için Kuran-ı Kerim okudu. 
Büyükelçi Mercan, deprem bölgelerine verilen maddi ve manevi destekler için teşekkür etti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuriyeABDDepremDuaMüslümanHristiyanYahudi
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