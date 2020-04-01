Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
THY koronavirüs önlemlerini açıkladı
Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut ALPPS
Karaciğer kanseri tedavisinde yeni umut...
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu
Trabzonspor’da Ndiaye ameliyat oldu
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Karantina kuralına uymayanlara hapis cezası
Malatya'da 4 mahalle karantina altında
Malatya'da 4 mahalle karantina altında
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı Çin’i geçti

ABD’de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 4 bin 80’e; virüs tespit edilenlerin sayısı ise 189 bin 624’e yükseldi.

01 Nisan 2020 Çarşamba 14:58
0 Okunma
ABD’de koronavirüsten ölen kişilerin sayısı Çin’i geçti

ABD - Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyada yayılmaya devam eden koronavirüs nedeniyle ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 910 kişi artarak 4 bin 80’e yükseldi. Virüs tespit edilenlerin sayısı ise son 24 saatte 25 bin 4 kişi artarak 189 bin 624’e çıktı.

TRUMP: ÖNÜMÜZDEKİ 2-3 HAFTA CEHENNEM GİBİ GEÇECEK

Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Başkanı Donald Trump, gelecek iki haftanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak "Cehennem gibi iki hafta olabilir. Önümüzdeki 2-3 hafta çok kötü geçecek. Daha önce hiç görmediğimiz bir üç hafta olabilir" dedi. İki saatten uzun süren basın toplantısında "Dalgalanma geliyor ve oldukça güçlü geliyor" diyen Trump, salgının etkisinin Nisan sonunda dağılmasını beklediğini söyledi.

‘BU BİR ÖLÜM KALIM MESELESİ’

İki haftalık zorlu bir sürece girildiğini vurgulayan Trump, yayınlanan ‘yayılmayı yavaşlatmak için 30 gün’ yönergeleri hakkında, “Amerikan halkı için yönergeleri takip etmek kesinlikle kritik önem taşıyor. Bu bir ölüm kalım meselesi” ifadelerini kullandı.

Yönergenin içerikleri şu şekilde:

Sosyal mesafe, evden çalışma, sık sık el yıkamak ve gereksiz seyahatlerden kaçınmak.

TÜM ÖNLEMLER ALINSA BİLE 100-200 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR

Beyaz Saray Koronavirus Görev Gücü üyesi Dr. Anthony Fauci, virüse yönelik tüm önlemlere uyulması durumunda bile 100 ila 240 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti. Trump, Salı günü düzenlenen basın toplantısında sosyal mesafe yönergelerinin şimdiden etkisini gösterdiğini ve bunun 1 milyon ABD’linin hayatını kurtarabileceğini söylemişti.

Hiçbir önlem alınmadığı takdirde 1 milyon 500 bin kişi ila 2 milyon kişinin hayatını kaybedeceğinin öngörüldüğünü ifade eden Beyaz Saray Koronavirüs Çalışma Grubu Koordinatörü Dr. Deborah Brix de insanların sosyal mesafeyi koruması, evde kalması ve kişisel hijyene önem göstermesi durumunda bile bu rakamın 100-200 bin arasına düşeceğini belirtti. Brix söz konusu sayının bile çok yüksek olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ABDKoronavirüsÇini Geçti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya’dan ABD’ye tıbbi ekipman yardımı
Rusya’dan ABD’ye tıbbi ekipman yardımı
Çin Başkonsolosu Cui Wei: Aşı 1 hafta önce denenmeye başlandı
Çin Başkonsolosu Cui Wei: Aşı 1 hafta önce denenmeye başlandı
Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri
Dünyanın koronavirüs nedeniyle ıssızlaşan kentleri
İngiliz ordusu alarma geçti!
İngiliz ordusu alarma geçti!
Vuhan’da günler sonra ilk vaka
Vuhan’da günler sonra ilk vaka
İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü
İngiltere’de 19 Kıbrıslı Türk koronavirüs nedeniyle öldü
İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 bin 898’e çıktı
İran'da koronavirüs bilançosu: Ölü sayısı 2 bin 898’e çıktı
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bini geçti
KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı
KKTC’de sokağa çıkma yasağı kararı alındı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı