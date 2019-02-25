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ABD’de kargo uçağı düştü

Üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

ABD’de kargo uçağı düştü

Üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:17
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ABD’de kargo uçağı düştü

ABD (DHA)

Amazon şirketine ait bir kargo uçağı, ABD’nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düştü, uçakta bulunan üç kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Yetkililer, ABD’nin Miami kentinden Houston kentine uçan Boeing 767 ile iletişimin yerel saatle 12.45 civarında kaybedildiği ve uçağın düştüğünü açıkladı.

Federal Havacılık Kurulu (FAA) sözcüsü Lynn Lunsford  uçağın kara kutusunun bulunması için çalışmalara başlandığını söylerken Houston Şerifi Brian Hawthorne, uçağın bir bataklığa düştüğü için çalışmanın zaman alacağını duyurdu.

Amazon Küresel Opersayonlar Müdür Yardımcısı Dave Clark, mürettebatın hayatta olmasını umduklarını ve olay yerine intikal eden görevlilere minnettar olduklarını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKargo UçağıUçak Düştü
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