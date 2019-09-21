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ABD’de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

ABD’de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

ABD’nin Güney Karolina eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı.

21 Eylül 2019 Cumartesi 22:25
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ABD’de barda silahlı saldırı: 2 ölü, 9 yaralı

Olay, Güney Karolina eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde meydana geldi. Old Skool Sports Bar isimli mekânda meydana gelen silahsaldırı sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 9 kişi yaralandı. Polis, saldırının bir ya da birkaç kişi tarafından gerçekleştiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Olayın, yerel bir ihtilaftan kaynaklanan bir silahlı saldırı olabileceği bildirildi. Lancaster County Polis Departmanı sözcüsü Douglas Barfeild Jr, “Şüpheli ve kurbanlardan birinin bir süredir devam eden bir ihtilaf yaşadığına dair bilgimiz var. Bunun, rastgele bir kişinin silahla girip rastgele bir yerde gerçekleştirdiği bir saldırı olduğunu düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDBarSaldırıSilahGüney Karolina
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