Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.379,97
ALTIN
913,35
DOLAR
15,40
STERLİN
18,92
EURO
16,12
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim...
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Amasya Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Brüksel Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi alacak
Karayolları Genel Müdürlüğü işçi...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8 Araştırma Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 8...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti

12 Mayıs 2022 Perşembe 11:06
ABD’de aşırı doz kaynaklı ölümler toplamda 1 milyonu geçti

ABD -  ABD’de uyuşturucu kullanımına bağlı aşırı doz ölümler, son 20 yılda toplam 1 milyonu geçti. Hastalık Kontrol ve Önleme Kurumu (CDC), dün yaptığı açıklamayla 2021 yılında meydana gelen aşırı doz kaynaklı ölümlerin rekor seviyede gerçekleştiğini duyurdu.

CDC, 2021 yılındaki uyuşturucu kaynaklı aşırı doz ölümlerin bir önceki yıla (2020’de 93 bin 655 kişi) kıyasla yüzde 14.9'luk bir artış göstererek yaklaşık 107 bin 622 kişiye ulaştığını belirtti. ABD Ulusal Yaşamsal İstatistik Sistemi’nde 20 yıl önce tutulmaya başlanan verilere göre hesaplanan aşırı doz ölümlerin özellikle 2021 yılındaki artışın bir rekor olduğu vurgulandı. 20 yıllık zaman diliminde aşırı doz ölümler ülke genelinde 1 milyonu geçti. 

Aşırı doz ölümlerin yaklaşık yüzde 70'inin, oldukça tehlikeli madde fentanil kaynaklı olduğu ifade edildi. Irksal verilere göre siyahi erkekler ve erkek çocukları, aşırı doz uyuşturucudan en yüksek ölüm oranlarına sahip olduğu ifade edilerek yerli erkeklerin ve erkek çocukların ikinci sırada yer aldığı belirtildi. Eyalet sıralamasında California, Florida ve Pennsylvania ilk sırada yer aldı.  

Anahtar Kelimeler:
ABDAşırı Dozölümler
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM bağımsız soruşturma istedi
BM bağımsız soruşturma istedi
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Ukrayna Gaz İletim Operatörü: İşgalcilerin eylemleri, gaz geçişini kesintiye uğrattı
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Zelenski: Rus birlikleri kademeli olarak Harkiv’den geri itiliyor
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta
Bakan Çavuşoğlu, Fas’ta
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Mead Gölü, kurudukça insan kalıntıları çıkıyor
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Pulitzer, Ukrayna gazetecilere Özel Ödül verdi
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Havacılık, belirlediği 50 iklim hedefinden sadece birini tutturdu
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
Putin: Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM
KAZAKİSTAN’DA YENİ DÖNEM

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma