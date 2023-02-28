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ABD yönetimi devlet kurumlarına TikTok yasağını uygulamak için 30 gün süre verdi

ABD, devlet kurumlarına resmi telefonlarda Çin'e ait video paylaşım uygulaması TikTok'un kullanımına yönelik yasağı uygulamak için 30 gün süre tanıdı.

28 Şubat 2023 Salı 14:01
ABD yönetimi devlet kurumlarına TikTok yasağını uygulamak için 30 gün süre verdi

Ankara

New York Post'un haberine göre, Beyaz Saray, ABD Yönetim ve Bütçe Ofisi (OMB) Direktörü Shalanda Young imzasıyla söz konusu yasağa dair bir genelge yayımladı.

Genelge, TikTok uygulamasının sahibi ByteDance'in, Çin Komünist Partisinin (ÇKP) kullanıcı verilerine erişimine izin verebileceği şüphelerinin ardından aralık ayında kabul edilen kongre mevzuatına uygun olarak TikTok kullanımının federal hükümete ait telefon ve sistemlerde yasaklanması sonrasında gündeme geldi.

OMB Federal Bilgi Güvenlik Şefi Chris DeRusha, konuya dair yaptığı açıklamada, 30 gün içinde uygulanması gereken yönergenin sayısal altyapının güvence altına alınmasına, Amerikan halkının güvenliği ve mahremiyetini korumaya yönelik olduğunu belirtti.

TikTok yasağı, ulusal güvenlik, kolluk kuvvetleri veya güvenlik araştırmalarında kullanılan resmi cihazları kapsamıyor.

ByteDance de iddialara dair "yanlış bilgi" nitelendirmesi yaparak, kullanıcı bilgilerinin ÇKP ile paylaşıldığını yalanlıyor.

Öte yandan, ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi, bugün ABD Başkanı Joe Biden'a TikTok'u tüm ABD cihazlarından yasaklama yetkisi verecek bir yasa tasarısını oylayacak.

Beyaz Saray, Savunma Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı da dahil olmak üzere birçok devlet kurumu, Kongrede aralık ayında yapılan oylamayı beklemeden TikTok'u yasaklamıştı.

ABD Senatosu, 15 Aralık 2022'de "ulusal güvenlik endişeleri" nedeniyle federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklayan tasarıyı oy birliği ile kabul etmişti.

ABD Temsilciler Meclisi, 28 Aralık 2022'de üyeleri ve çalışanlarının kullandığı resmi cihazlara TikTok uygulamasının indirilmesine ve kullanımına yasak getirmişti.

Maryland, Nebraska, South Carolina, South Dakota, Indiana ve Texas da dahil olmak üzere birçok eyalette de TikTok kullanımını yasaklayan benzer yasalar çıkarılmıştı.

Avrupa Birliği (AB) yürütme organı AB Komisyonu da 23 Şubat'ta güvenlik endişeleri nedeniyle çalışanlarına TikTok yasağı getirmişti.

AA

Son Güncelleme: 28.02.2023 14:05
Anahtar Kelimeler:
TikTokABDYasak
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