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ABD ve Ukrayna, İran İHA’larına dikkat çekti

21 Ekim 2022 Cuma 16:25
ABD ve Ukrayna, İran İHA’larına dikkat çekti

UKRAYNA - Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam ulusa seslenip Rusya’nın Ukrayna enerji altyapısına saldırılar yapacağı konusunda uyararak İran’a ait İHA düşürdüklerini belirtti. Öte yandan ABD Güvenlik Konseyi Sözcüsü Kirby ‘Tahran şimdi doğrudan karada ve silah temini yoluyla devreye giriyor’ açıklamasını yaptı.

Zelenski dün akşam ulusa sesleniş konuşmasında “Rusya bir sonraki terörist saldırısını Kakhovka hidroelektrik santrali için hazırlıyor. Bilgilerimize göre, Kakhovka Hidroelektrik Santrali barajına Rus teröristler tarafından mayın döşendi” ifadelerini kullanarak barajın yıkılması halinde ortaya çıkacak büyük çaplı bir felaket konusunda uyardı.

‘İSVİÇRE SALDIRILAR KONUSUNDA AHLAKİ OLARAK TARAFSIZ DEĞİL’

İsviçre Devlet Başkanıyla Kiev’de görüşme yaptığını ve İsviçre’nin saldırılar karşısında ‘ahlaki olarak tarafsız’ olmadığını vurgulayan Zelenski “İsviçre, AB yaptırım paketlerini destekledi ve bize insani yardım sağladı. Ukrayna'nın yeniden inşası ile İsviçre'nin, ekonomimizin ve altyapımızın gelişimine yatırım yapma olasılığı, bugün Sayın Devlet Başkanı ile kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Rus terörünün Ukrayna'ya verdiği zararın tazmini konusunu da görüştük. Rusya'nın 6,5 milyar dolar değerindeki varlıklarının zaten dondurulduğu için minnettarım. Bu çalışmaya devam edilmelidir. Ve bu, İsviçre'nin ahlaki olarak tarafsız kalmaması gereken bir (başka) şeydir” dedi.

İRAN İHA'LARI KIRIM’DA

Zelenski konuşmasının başında İran dronları konusunda Avrupa Birliği Konseyi’ni bilgilendirdiğini ifade ederek “Bugün hem füzeleri düşürdük hem de İran insansız hava araçlarını düşürdük. Ne yazık ki, henüz hepsini vuramıyoruz” dedi. Öte yandan ABD Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby dün yaptığı basın açıklamasında “İran'ın Ukrayna'ya karşı kullanmak üzere Rusya'ya İHA satmayı planladığı konusunda Temmuz ayından beri uyarıda bulunuyoruz. Rusya, söylediğimiz gibi Eylül ayında İran'dan satın aldığı İHA'ları Ukrayna'ya karşı savaşında kullanmak üzere Kırım'a gönderdi. Dolayısıyla bugün, Kırım'da bulunan Rus askeri personelinin İran İHA'larına pilotluk yaptığını ve son günlerde Kiev'e yönelik saldırılar da dahil olmak üzere Ukrayna genelinde saldırılar düzenlemek için bunları kullandığını doğrulayabiliriz” dedi.

İran askeri personelinin Kırım'da karada olduğunu ve bu operasyonlarda Rusya'ya yardım ettiğini değerlendirdiklerini belirten Kirby, “Tahran şu anda doğrudan karada ve Ukrayna'daki sivilleri ve sivil altyapıyı etkileyen - aslında sivilleri öldüren ve Ukrayna'daki sivil altyapıyı yok eden - silahların temini yoluyla devreye giriyor” ifadelerini kullanarak “O halde çok açık konuşayım: ABD, İran'ın Ukrayna halkına karşı kullanılan bu mühimmat tedarikini ifşa etmek, caydırmak ve yüzleşmek için her yolu deneyecek” dedi.

ABD, UKRAYNA, İNGİLTERE VE FRANSA İRAN’I SORUMLU TUTMAK İÇİN SÜRECİ BAŞLATTI

Kirby “Dün New York'ta, İran'ı Rusya'ya İHA temininden sorumlu tutmak için Ukrayna, İngiltere ve Fransa ile bu süreci başlattık. BM Güvenlik Konseyi'ndeki bu kapalı toplantı, BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı kapsamında bir süreci başlattı” diyerek ABD’nin İran’daki protestolara desteğini de ayrıca ifade etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ve Ukraynaİran İHAları
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