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ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı

04 Kasım 2022 Cuma 15:22
ABD ve Güney Kore’den Kuzey Kore’ye nükleer kullanımı uyarısı

ABD - ABD Savunma Bakanı Austin ile ortak basın toplantısı düzenleyen Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Kuzey Kore’nin son günlerde yaptığı bir dizi uzun menzilli füze testine atıfta bulunup Kuzey Kore liderinin herhangi bir nükleer saldırı yapması halinde bunun, Kim’in rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağını vurgulayarak “Bu, DPRK'ya karşı güçlü bir uyarıdır” dedi.

ABD’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, ABD’li mevkidaşı Savunma Bakanı Lloyd J. Austin ile Pentagon’da dün ortak basın toplantısı düzenledi. İki Savunma Bakanı, ABD ile Güney Kore arasında 54’üncü Savunma Toplantısı’nı gerçekleştirdiklerini ifade etti. ABD Savunma Bakanı Austin, Kuzey Kore’nin son günlerde gerçekleştirdiği uzun menzilli füze denemelerini ‘yasadışı ve istikrarsızlık yaratan kıtalararası balistik füze denemesi’ olarak nitelendirdi.

‘KUZEY KORE’YE KARŞI İTTİFAKI GÜÇLENDİRECEĞİZ’

Güney Kore Savunma Bakanı Jong-sup “DPRK nükleer ve füze tehditlerinin günlük ilerlemelerini, yalnızca Kore Yarımadası ve Kuzeydoğu Asya'da değil, uluslararası toplum için de barış ve istikrara karşı ciddi bir güvenlik tehdidi olarak değerlendirdik. Ve bu tür tehditleri pratik olarak caydırmak ve bunlara yanıt vermek için ittifakın yeteneklerini ve duruşunu daha da güçlendirme konusunda anlaştık” dedi.

Güney Koreli Bakan, ABD’li mevkidaşıyla Kuzey Kore’nin olası nükleer saldırılarına verilecek cevaplar üzerinde çalışacaklarını ifade ederek Özel Caydırma Stratejisi (TDS) üzerinde 2023 revizyonu yapacaklarını belirtti. Güney Kore Savunma Bakanı Lee Jong-sup, Kuzey Kore’ye karşı uyarıda bulunarak “Bakan Austin ve ben, taktiksel nükleer silahların kullanımı da dahil olmak üzere DPRK tarafından yapılacak herhangi bir nükleer saldırının kabul edilemez olduğunu, ittifakın ezici ve kararlı tepkisiyle Kim Jong-un rejiminin sona ermesiyle sonuçlanacağını beyan ettik. Bu, DPRK'ya karşı güçlü bir uyarıdır” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ve Güney KoreKuzey KoreNükleer
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