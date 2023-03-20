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ABD ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye ulaştı

ABD ve Cezayir'den yola çıkan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemileri Türkiye'ye ulaştı.

20 Mart 2023 Pazartesi 11:11
ABD ve Cezayir'den yola çıkan LNG gemileri Türkiye'ye ulaştı
Ankara

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'in Arzew Limanı'ndan 14 Mart'ta yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı LNG gemisi, dün saat 06.36'da, Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU'ya (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi) yanaştı.

2004'te inşa edilen Bahamalar bayraklı gemi, 144 bin 888 metreküp kapasiteye sahip bulunuyor.

Öte yandan ABD'nin Cameron LNG Terminali'nden 3 Mart'ta yola çıkan Maran Gas Mystras isimli gemi de dün saat 12.44'te, Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı.

2015'te inşa edilen Yunanistan bayraklı geminin kapasitesi ise 159 bin 800 metreküpe ulaşıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDCezayirLNG Gemileri
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