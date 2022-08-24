Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.102,00
ALTIN
1.019,19
DOLAR
18,14
STERLİN
21,45
EURO
18,06
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Dr....
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi alacak
Fenerbahçe Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Öğretim...
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim Elemanı alacak
Erciyes Üniversitesi 6 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD, Ukrayna’ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi

ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya yardım paketi kapsamındaki silahları, Philadelphia kenti yakınlarındaki McGuire-Dix-Lakehurst üssünde kargo uçağına yükledi.

24 Ağustos 2022 Çarşamba 10:47
ABD, Ukrayna’ya gönderilecek silahları kargo uçağına yükledi

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, silah yardımı kapsamında yaptığı açıklamada, “Çalışma devam ediyor. Asla durmayacak. Personelimiz, Ukrayna halkının ülkelerini savunmak için ihtiyaç duydukları donanıma sahip olduğundan emin olmak için gece gündüz çalışıyor” dedi.

ABD’DEN 3 MİLYAR DOLARLIK SİLAH YARDIMI

ABD’nin Ukrayna’ya 3 milyar dolarlık silah yardımı daha yapacağı açıklandı. Beyaz Saray’ın bugün içinde silah yardımı kararını açıklamasının beklendiği duyuruldu. Bu silah yardım paketiyle birlikte ABD, Ukrayna’ya 10 milyar dolarlık silah yardımı yapmış olacak.

PUTİN, ABD’Yİ SAVAŞI KÖRÜKLEMEKLE SUÇLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmada, ABD’yi Ukrayna savaşını körüklemekle suçlamıştı. Putin, ABD’nin birçok ülkenin iç işlerine karışarak, bu ülkeleri kendisine boyun eğdirmeye çalıştığını belirterek, benzer bir denemeyi Çin’e karşı Tayvan’da da yaptığını vurgulamıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
RusyaUkraynaSavaşABDSilahYardımKargoUçakLloyd Austin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stoltenberg’den Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajı
Stoltenberg’den Ukrayna Bağımsızlık Günü mesajı
Brezilya’nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi
Brezilya’nın ilk imparatorunun mumyalanmış kalbi ülkeye geldi
ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın
ABD Kiev Büyükelçiliği'nden vatandaşlarına: Rusya saldıracak, ülkeden hemen ayrılın
ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat
ABD ve Güney Kore’den ortak tatbikat
Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol’ü vurdu
Rusya, Zaporijya santrali yakınındaki Nikopol’ü vurdu
Rus siyaset bilimcisi Dugin’in kızına bombalı saldırı
Rus siyaset bilimcisi Dugin’in kızına bombalı saldırı
Polodyak: Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle bir bağlantısı yok
Polodyak: Ukrayna’nın Darya Dugin’in ölümüyle bir bağlantısı yok
ABD Dışişlerine sorduk! Neden konsolosluklar 1 yıldan daha sonraya vize randevusu veriyor?
ABD Dışişlerine sorduk! Neden konsolosluklar 1 yıldan daha sonraya vize randevusu veriyor?
Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi
Zaporijya Nükleer Santrali’nde olası bir kazanın sonuçları modellendi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول