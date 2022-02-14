Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 5
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
ALTIN
819.12
DOLAR
13.61
STERLİN
18.43
EURO
15.40
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Tunikten Gelen Şıklığa Hazır mısınız?
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden Yararlanın
Veri Cloud ile Salesforce Çözümlerinden...
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı Alanlar Oluşturun
Evinizde MyLamp ile Göz Alıcı...
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En Profesyonel Yolu
Girişim Destek: İşinizi Büyütmenin En...
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında Yapın
Motormarketim ile Motosiklet Bakımını Zamanında...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD Temsilciler Meclisi’nden hükümetin kapanmasını önleyecek bütçeye onay!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

14 Şubat 2022 Pazartesi 17:57
ABD Temsilciler Meclisi’nden hükümetin kapanmasını önleyecek bütçeye onay!

Haber: Anıl Sural

Önce Vatan Gazetesi ABD Kongresi


ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onay verdi.

Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 162'ye karşı 272 oyla kabul edildi.


Önce Senato ardından Başkan’a imzaya

Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.

Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.
 

ABD hükümetinin kapanmalar tarihçesi

ABD hükümeti, 1980 yılından bu yana fon yetersizliği nedeniyle 21 kez kapandı.

Kongre'nin gerekli harcama yasasını çıkaramaması durumunda bu, Başkan Joe Biden'ın görev başındaki ilk hükümet kapanma süreci olacak. 1977 ile 1981 yılları arasında tek dönem başkanlık yapan Jimmy Carter'dan başlayarak George W. Bush hariç tüm başkanlar, en az bir kez fon krizi yaşadı. Bu krizlerin çoğu sadece birkaç gün sürerken ABD’nin yakın tarihinde birkaç saatlik kapanmalar bile oldu.

ABD hükümeti en son 2018 yılında, Kongre'deki Demokrat Partililer'in, dönemin başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme önerisine karşı çıkması sırasında kapanmıştı. 35 gün süren kısmi kapanma süreci, 2019'un Ocak ayına da sarkmıştı.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 15.02.2022 00:59
Anahtar Kelimeler:
ABD Temsilciler Meclisinden Hükümetin Kapanmasını önleyecek Bütçeye Onay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abu Dabi'de
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Krizi için Kiev’de
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna Krizi için Kiev’de
Batı'dan Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
Batı'dan Ukrayna'ya askeri destek devam ediyor
Almanya’da Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Almanya’da Steinmeier yeniden Cumhurbaşkanı seçildi
Putin’in telefon trafiği
Putin’in telefon trafiği
Biden, Afgan merkez bankasının dondurulmuş varlıklarını bölüştürecek
Biden, Afgan merkez bankasının dondurulmuş varlıklarını bölüştürecek
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
Donmuş göl üzerindeki eğitim, gerçeğe dönüştü
Kanadalı sürücüler, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti
Kanadalı sürücüler, en işlek ABD-Kanada sınır köprüsünü işgal etti
Güvenlik görevlisi 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi
Güvenlik görevlisi 1.3 milyon dolarlık tabloya göz çizdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma