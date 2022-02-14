ABD Temsilciler Meclisi’nden hükümetin kapanmasını önleyecek bütçeye onay!

Haber: Anıl Sural



Önce Vatan Gazetesi ABD Kongresi





ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümete 11 Mart'a kadar finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onay verdi.



Federal hükümetin 18 Şubat'ta kapanmasını önleyecek tasarı, 162'ye karşı 272 oyla kabul edildi.





Önce Senato ardından Başkan’a imzaya



Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin 2022 mali yılı bütçesi üzerinde uzlaşmaya varması için 3 hafta daha süre tanıyacak tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.



Geçici bütçe tasarısı, ABD Senatosunda da onaylanması halinde yasalaşması için Başkan Joe Biden'ın imzasına sunulacak.



Yasalaşması durumunda söz konusu tasarı, 1 Ekim 2021'de başlayan 2022 mali yılında hükümetin kapanmasını önlemeye yönelik 3'üncü geçici bütçe olacak.



Amerikan kanunlarına göre, Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için kalıcı bütçeyi onaylayamazsa geçici bütçelerle aranın kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal kurumlar, geçici olarak faaliyetlerini durduruyor.



ABD hükümetinin kapanmalar tarihçesi



ABD hükümeti, 1980 yılından bu yana fon yetersizliği nedeniyle 21 kez kapandı.



Kongre'nin gerekli harcama yasasını çıkaramaması durumunda bu, Başkan Joe Biden'ın görev başındaki ilk hükümet kapanma süreci olacak. 1977 ile 1981 yılları arasında tek dönem başkanlık yapan Jimmy Carter'dan başlayarak George W. Bush hariç tüm başkanlar, en az bir kez fon krizi yaşadı. Bu krizlerin çoğu sadece birkaç gün sürerken ABD’nin yakın tarihinde birkaç saatlik kapanmalar bile oldu.



ABD hükümeti en son 2018 yılında, Kongre'deki Demokrat Partililer'in, dönemin başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa etme önerisine karşı çıkması sırasında kapanmıştı. 35 gün süren kısmi kapanma süreci, 2019'un Ocak ayına da sarkmıştı.