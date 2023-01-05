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ABD Tarım Bakanlığı, arı aşısını onayladı

ABD’de arı kolonilerinin ölümüne neden olan ‘American foulbrood’a (bir bal arısı kuluçka hastalığı) karşı Dalan adlı biyoteknoloji şirketi tarafından geliştirilen aşı, ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Veterinerlik Biyoloji Merkezi tarafından onaylandı.

05 Ocak 2023 Perşembe 11:03
ABD Tarım Bakanlığı, arı aşısını onayladı

Dalan biyoteknoloji şirketinden yapılan açıklamada, USDA Veterinerlik Biyoloji Merkezi, söz konusu arı hastalığına yönelik geliştirilen aşıya onay verdiği ifade edildi. Açıklamada, arıların tarımın kritik bir bileşeni olduğu vurgulanarak, “Küresel gıda arzının üçte biri tozlaşmaya dayanıyor ve yüksek ürün verimini güvence altına almak için sağlıklı ticari kovanlar çok önemli. Bununla birlikte, bal arıları, daha önce hastalık önleme için güvenli ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmayan American Foulbrood tarafından tehdit edilmekte” denildi.

Dalan şirketinin yöneticisi Dr. Annette Kleiser, yaptığı açıklamada, “Arıları korumak ve sürdürülebilir tarımı desteklemek için yenilikçi çözümler sunmaya kararlıyız. Küresel nüfus artışı ve değişen iklimler, gıda arzımızı güvence altına almak için bal arısı tozlaşmasının önemini artıracaktır. Aşımız bal arılarını korumada bir çığır açmıştır” diye konuştu.

AŞI NASIL UYGULANACAK?

Dalan şirketinden yapılan açıklamada, aşının işçi arıların tükettiği yeme karıştırılarak uygulanacağını duyurdu. Aşının uygulandıktan sonraki sürecine ilişkin yapılan açıklamada, “Daha sonra aşı, işçi arılar tarafından arı sütüne dahil edilir ve kraliçe bu sütle beslenir. Kraliçe, aşının parçacıklarını yumurtalıklarında biriktirmektedir. Böylelikle aşıya maruz kalarak gelişen larvalar, yumurtadan çıktıklarında bağışıklığa sahip olurlar” ifadeleri kullanıldı.

AMERICAN FOULBROOD NEDİR?

Arılarda görülen American foulbrood hastalığı, spor oluşturan bakteri Paenibacillus larvalarının neden olduğu bal arısı yavrularının ölümcül bir bakteriyel hastalığı olarak biliniyor. Uzmanlar, bu hastalığın arı kolonilerini ciddi şekilde zayıflatabileceği ya da öldürebileceğini ifade ediyor. / DHA

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDTarım BakanlığıArı Aşısı
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