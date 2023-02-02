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ABD, Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor

ABD, Afganistan'da kadın haklarına getirilen yasaklara yanıt olarak Taliban geçici hükümetine ek vize kısıtlamalarının getirileceğini duyurdu.

02 Şubat 2023 Perşembe 10:58
ABD, Taliban üyelerine yeni vize kısıtlamaları getiriyor

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, Taliban yönetiminin kadın ve kız çocuklarına yönelik baskı ve şiddetine karşı eyleme geçeceklerini söyledi.

Afganistan'da kadınlara yönelik devam eden baskıcı politikalarla şiddetten sorumlu veya suç ortağı olduğuna inanılan mevcut ve eski Taliban üyelerinin yanı sıra devlet dışı güvenlik gruplarının üyelerine ve diğer kişilere ek vize kısıtlamaları getirilmesi için harekete geçtiklerini belirten Blinken, "Bu tür kişilerin yakın aile üyeleri de bu vize kısıtlamalarına tabi olabilir." dedi.

Blinken, Taliban'ın kararlarıyla Afgan halkının refahını bir kez daha hiçe saydığını vurgulayarak, Taliban'ın eylemlerinin bir milyondan fazla okul çağındaki kız çocuğunu ve genç kadını okuldan mahrum bıraktığını, daha fazla kadının üniversitelerden ve sayısız Afgan kadının iş gücünden dışlandığını aktardı.

Taliban'ın eylemlerini en güçlü ifadelerle kınadıklarının altını çizen Blinken, ülkesinin, kadınlar ve kız çocukları da dahil olmak üzere tüm Afganların insan haklarını ve temel özgürlüklerini geliştirmek için elinden geleni yapmaya kararlı olduğunu kaydetti.

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan'da yönetimine gelmesinin ardından kadınlar ve kız çocukları, eğitim hakkı da dahil olmak üzere pek çok haklarından mahrum kalıyor.

Taliban yönetimi aralık ayında kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerinin ikinci bir duyuruya kadar askıya alındığını açıklamıştı.

AA

Son Güncelleme: 02.02.2023 11:09
Anahtar Kelimeler:
Taliban üyeleriABDKadınlarVize Kısıtlaması
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