Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95573
ALTIN
261.135
DOLAR
5.7720
STERLİN
7.3249
EURO
6.5609
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket İlhan
Ünlü yönetmen & yapımcı Biket...
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Pınar Soykan Yıldız Gibi Parladı
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Aydilge'den Yeşilay'a Koşulsuz Destek
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Arı zehri hastalıkların tedavisinde kullanılıyor
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
Denizlispor'da hedef Gökhan Töre
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD, ‘silah ambargosunun kaldırılması’ için Rum yönetimine Rusya şartı koydu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nce, ABD’li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısının onaylanması Rumlar arasında tartışmaya neden oldu. Tasarıya göre; ABD tarafından Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Rusya savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi şartını içeriyor.

ABD, ‘silah ambargosunun kaldırılması’ için Rum yönetimine Rusya şartı koydu

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi’nce, ABD’li Senatörler Robert Menendez ile Marco Rubio tarafından sunulan “2019 Doğu Akdeniz’de Güvenlik ve Enerji Ortaklığı” yasa tasarısının onaylanması Rumlar arasında tartışmaya neden oldu. Tasarıya göre; ABD tarafından Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması, Rusya savaş gemilerinin yakıt ikmali için Rum limanlarına yanaşmasının reddedilmesi şartını içeriyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 17:22
14 Okunma
ABD, ‘silah ambargosunun kaldırılması’ için Rum yönetimine Rusya şartı koydu

LEFKOŞA - Tasarıyı, "Rusya gibi önemli bir ülkeyle olan ilişkileri ciddi şekilde tehdit ediyor" diye eleştiren Rum ana muhalefet partisi AKEL, Rum Hükümeti’nin ABD ile kapalı kapılar ardında anlaşıp herkesten sakladığı birçok şey bulunduğunu savundu. AKEL'den yapılan açıklamada, "Hükümet ABD ile neler anlaştığı konusunda halkı ve siyasi güçleri bilgilendirmekle yükümlü"  ifadelerine yer verildi.

TALİHSİZ BİR ŞART

Tepkiler üzerine açıklama yapan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis de, tasarıyı selamladığını ancak silah ambargosunun kaldırılması için Rus gemilerine erişim engeli konması şartının talihsizlik olduğunu söyledi. Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da, Güney Kıbrıs’ın, stratejik bir bölge olan Akdeniz’in güneydoğusundaki rolünün ABD tarafından tanımasının önemine vurgu yaptı.

RUSYA'YA DARBE

Rum Fileleftheros gazetesi ise, "ABD’nin söz konusu tasarıyla, Doğu Akdeniz’deki menfaatlerini garanti altına almayı ve Rusya’nın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üzerindeki nüfuzunu mümkün olan en az düzeye indirmeyi amaçladığını" yazdı.

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2019 10:25
Anahtar Kelimeler:
Silah AmbargosuABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
Rus diplomat: ABD saldırırsa İran yalnız olmayacak
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Ruhani: İran ABD ile savaşmak istemiyor
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı
Kıbrıs'taki İngiliz üslerinden F-35B’lerle Irak ve Suriye'ye 14 sorti yaptı
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Sarar çiftine dehşeti yaşatan 6 Moldovalı, Türkiye'ye iadelerini istedi
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
Kosta Rika’da 6,2 büyüklüğünde deprem
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
ABD: Ukrayna ile yeni ‘Silah İmha Anlaşması’ imzalandı
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
İran: ABD yaptırımları diplomasi yolunu kapatıyor
Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem
Pasifik Okyanusu’nda plastik atıklar için borulu önlem
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7.3 büyüklüğünde deprem

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans