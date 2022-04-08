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ABD senatosunda kuduz tilki krizi

ABD senatosunda kuduz tilki krizi: Tilki, senatör ve gazeteci dahil 9 kişiyi ısırdı

08 Nisan 2022 Cuma 15:31
ABD senatosunda kuduz tilki krizi

ABD - ABD’nin başkenti Washington’da kuduz bir tilki 5 Nisan’da bir kongre üyesi ve bir gazeteci dahil olmak üzere dokuz kişiyi ısırdı. Temsilciler Meclisi yerleşkesinde yaşayan tilki ve kuduz olduğu tespit edilen 3 yavrusu uyutuldu. Yetkililer, yaralı veya hasta tilkilerle karşılaşan veya ısırılan kişileri hastaneye başvurmaları konusunda uyardı.



Washington’da ABD kongre binasında görevli polis, kongre binası ve çevresinde 4 Nisan Pazartesi günü tilki saldırısı bildirimleri almaya başlayınca tilkiyi Salı günü yakalayarak test etti. Polis, tilkinin kuduz olduğunu belirlediklerini ifade ederek tilki tarafından ısırılan veya saldırıya uğrayan herkesin sağlık merkezlerine başvurmasını istedi. Temsilciler Meclisi’nde kongre üyesi olan Senatör Dr. Ami Bera ve medya organı Politico muhabiri Ximena Bustillo dahil olmak üzere en az 9 kişiyi ısıran kuduz tilki ve yavruları uyutuldu. Senatör Dr Bera ve gazeteci Bustillo, kuduz aşısı olduklarını açıkladı.      

Anahtar Kelimeler:
ABD SenatosuKuduz Tilki
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