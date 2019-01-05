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ABD polisi, bıçaklı adama kurşun yağdırdı

ABD polisi, bıçakla üzerine yürüyen bir şüpheliye kurşun yağdırdı.

ABD polisi, bıçaklı adama kurşun yağdırdı

ABD polisi, bıçakla üzerine yürüyen bir şüpheliye kurşun yağdırdı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 09:41
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ABD polisi, bıçaklı adama kurşun yağdırdı

Polis, yere yığılan adama önce kelepçe takmaya çalıştı ardından ilk yardımda bulundu. Adam öldü, polisler ise soruşturma sonrası görev döndü.

ABD’nin Minneapolis şehrinde bir polis, kontrole gittikleri evin sahibi bıçakla üzerine yürüyünce tetiğe bastı. Polis ‘dur’ ihtarını dikkate almayan adamı 8 el ateş ederek öldürdü.

Edinilen bilgiye göre bir kadının, ABD acil durum numarası olan 911’i arayıp, Jordan isimli arkadaşından haber alamadığını, Jordan’ın silahsız olduğunu ve evinin kontrol edilmesini istemesi üzerine olay yerine Ryan Keyes ve Neal Walsh isimli polis memurları gönderildi.

Olay yerine giden polisler evin kapısına vurarak içeri kimsenin olup olmadığını sordu. Polislerin üzerindeki kameralarca an be an kaydedilen olayda kapıyı açan adamın elinde bıçak bulunduğu görülüyor. Bıçağı gören polis, Jordan’a bıçağı bırakmasını ve dışarı çıkmasını söylüyor. Bunun üzerine önce polise küfredip ardından elinde bıçakla dışarı çıkan Jordan “hadi bu işi yapalım, hadi bunu yap” diye bağırırken duyuluyor. Bunun üzerine polis, bunu yapmak istemediğini ve dışarı çıkıp, bıçağı bırakmasını tekrarlıyor. Daha sonra elinde bıçakla polise doğru yürüyen Jordan, polisin dur sözlerine uymayarak yürümeye devam ediyor. Bunun üzerine polis memuru kendisine 8 el ateş ediyor.

8 KEZ VURULAN ADAMI KELEPÇELEMEYE ÇALIŞTILAR

Yere yığılan adamı önce kelepçelemeye çalışan polis memurları, daha sonra kendisine ilk yardım müdahalesinde bulunuyor.

POLİSLER GÖREVE DÖNDÜ

Yetkililerin yaptığı açıklamada, görüntülerde hastaneye kaldırıldığı görülen adamın öldüğü, henüz 11 aylık polis olan memurların da Kasım’da gerçekleşen bu olay sonrası idari izne ayrıldıkları ve olayın araştırıldığı belirtilmişti. Minneapolis, Hennepin ilçe savcısı polis memurlarına herhangi bir ceza verilmediğini ve görev döndüklerini duyurdu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDPolis
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