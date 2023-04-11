Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.137,35
ALTIN
1.241,71
DOLAR
19,29
STERLİN
23,99
EURO
21,03
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD'nin Paterson kentinde cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı

ABD'nin New Jersey eyaletinde, Türk ve Müslüman toplumunun yoğun yaşadığı Paterson kentinde cami imamı, pazar günü sabah namazını kıldırırken bıçaklı saldırıya uğradı.

11 Nisan 2023 Salı 09:23
24 Okunma
ABD'nin Paterson kentinde cami imamı sabah namazını kıldırırken bıçaklandı
New York

Omar Mosque isimli caminin imamı Sayed El-Nakib, 9 Nisan Pazar günü sabah namazını kıldırırken secdeye gittiği esnada cemaatin arasına saklanan saldırgan tarafından bıçaklandı.

Caminin güvenlik kamerası kayıtlarına, üçüncü safta yer tutan Şerif Zorba (32) isimli saldırganın, secde halindeki cemaatin üzerinden atlayarak elindeki bıçağı 65 yaşındaki imamın sırtına saplaması net olarak yansıdı.

Daha sonra elindeki bıçakla kendisini durdurmaya çalışanları tehdit eden Zorba, caminin dış kapısına kaçmak üzereyken cemaat tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

Camiye birkaç dakika uzaklıktaki Saint Joseph Hastanesi'nde tedavi altına alınan imam El-Nakib'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı.

İfadesinde İstanbullu olduğunu belirten ve kısa süre önce ABD'ye geldiği anlaşılan zanlının, dün gerçekleşen ilk duruşmasına Türk tercüman eşliğinde Bergen İlçe Hapishanesinden çevrim içi katıldığı, "ruhsatsız silah taşımak ve adam öldürmeye teşebbüs etmekle" suçlandığı belirtildi.

Basın açıklamasında, olayın detaylarına yer veren cami yönetimi, Zorba'nın saldırıyı neden gerçekleştirdiği konusuna değinmezken, konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDSabahnamazıBıçaklama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Peru'da trafik kazasında 10 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı
Kanada Diyanet Vakfı’ndan ‘teşekkür’ iftarı
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 91 hava aracı ve 12 gemi tespit edildi
İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri
İsrail'deki ana muhalefet lideri: Netanyahu, ülke tarihinin en başarısız hükümetinin lideri
Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var
Kanada tarım sektörünün 2033'e kadar 30 bin yeni çiftçiye ihtiyacı var
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
ABD ordusunun sızdırılan “gizli” belgeleriyle ilgili adli soruşturma başlatıldı
BM'de silah ihracatı ihlalleri toplantısında, Rusya ile ABD birbirlerini suçladı
BM'de silah ihracatı ihlalleri toplantısında, Rusya ile ABD birbirlerini suçladı
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Çin ile ABD arasında Güney Çin Denizi'nde savaş gemisi gerginliği
Trump, partisinden en yakın rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı
Trump, partisinden en yakın rakibi DeSantis'i seçimlerde aday olmaması yönünde uyardı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi