Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın cezası 73 bin lira
Manisa laleleri erken açtı, koparmanın...
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar, tarihi değiştirebilir
Diyarbakır'da salgın sonrası başlayacak kazılar,...
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj' uyarısı yaptı
Zerdeçal satışları arttı, uzmanlar 'dozaj'...
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için 5 öneri
Koronavirüse karşı kaliteli uyku için...
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben de merak ediyorum
Futbola nasıl döneceğiz açıkçası ben...
İş fırsatları için hemen tıkla!

ABD'nin Missouri eyaletinden Çin'e koronavirüs davası

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaleti koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti.

22 Nisan 2020 Çarşamba 11:58
0 Okunma
ABD'nin Missouri eyaletinden Çin'e koronavirüs davası

ABD - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’nin Missouri eyaleti koranavirüs (Kovid-10) salgınıyla ilgili dünyaya yalan söylemekle suçladığı Çin hükümetini dava etti. Missouri Başsavcılığı, Çin hükümeti ve Çin Komünist Partisi'ni salgında “bilgi gizlediği, ihbarda bulunanları tutukladığı ve salgının bulaşıcı doğasını inkar ettiği” gerekçesiyle mahkemeye verdi.

SALGINI DURDURMAK İÇİN ÇİN HİÇBİR ŞEY YAPMADI

Çin'in eylemlerinin Missouri eyaletinde can kayıplarına ve ciddi ekonomik sorunlara yol açtığı belirtilen iddianamede, "Çin hükümeti, Kovid-19 tehlikesi ve bulaşıcı doğası hakkında dünyaya yalan söyledi ve hastalığın yayılmasını durdurmak için neredeyse hiçbir şey yapmadı. Çin hükümeti bu eylemlerinden sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi. Öte yandan ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nin 22 Cumhuriyetçi üyesi, Trump yönetiminden Uluslararası Adalet Divanı'nda Çin'e karşı dava açmasını istiyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDÇinMissouriKoronavirüs Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
İran ilk askeri uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü
Fransız gazeteden Türk SİHA'lara övgü
Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu
Çin'den koronavirüse ilişkin yeni bulgu
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
Hafter'in milisleri sivilleri hedef aldı: 2 ölü
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
ABD’de karantina karşıtı protestolar artıyor
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
K. Kore Lideri Kim Jong-Un'un sağlık durumunun kritik olduğu iddia edildi
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Turizm cenneti Girne 'Hayalet Şehre' dönüştü
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti
Koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı