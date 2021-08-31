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ABD liderliğini eleştiren yarbaya ‘akıl sağlığı muayenesi’ emri

31 Ağustos 2021 Salı 13:41
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ABD liderliğini eleştiren yarbaya ‘akıl sağlığı muayenesi’ emri

ABD - ABD ordusunda görevli Yarbay Stuart Scheller, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı videoda ABD’li komutanları hedef aldı. Scheller, Afganistan’da kaosa neden olan çekilmenin sorumlulularının ‘elini taşın altına koymaları ve hesap vermeleri’ gerektiğini belirtti. Scheller, en son yaptığı paylaşımda komutanlarının kendisine, ‘akıl sağlığı’ için muayene olması konusunda emir verdiğini belirtti.

ABD ordusunda görevli Yarbay Scheller, yayınladığı videoda ABD ordusundaki liderlerin Afganistan’dan çekilme konusunda başarısız olduğunu ifade etti. Scheller, “Üst düzey liderler bizi hayal kırıklığına uğrattı. ‘Biz bu işi batırdık’ diyemiyorlar” dedi. On binlerce kişi tarafından izlenen ve paylaşılan videoda Scheller, Kabil Havalimanı’nın tahliyeler öncesi güvenlik çemberine alınmamasını da stratejik hata olarak değerlendirdi. Scheller, en son yaptığı paylaşımda, üslerinin kendisine ‘akıl sağlığı’ için muayene olması konusunda emir verdiğini duyurdu.

“SİSTEM ÇÖKECEK, BEN DEĞİL”

Scheller, son yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Sizi korkuttuysam özür dilerim. Ama şunu bilin ki, duygularıma rağmen sözlerim her zaman dikkatle düşünüldü. İkincisi, önceki gönderilerde belirtildiği gibi üst düzey liderlerin hesap verebilirliği, askerlerdeki suçluluk veya utanç duygularını bireysel danışmanlıktan daha fazla hafifletecektir. Binlerce hayat kurtulabilirdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Herkes sistemin ağırlığının üzerime çökmesinden korkuyor. Ama sizin bilmediğin bir şey biliyorum, çökecek olan sistem, ben değilim. İstifamı veriyorum. Ben de çoğunuz gibi çok korkuyorum. Ama cesaret korkunun yokluğu değil, üstesinden gelme yeteneğidir. Günün sonunda, hesap verebilirlik ve dürüstlükle durursam sistem beni yenemez.”

DHA

Anahtar Kelimeler:
Akıl Sağlığı MuayenesiABDEleştiri
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