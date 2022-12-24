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ABD, kutup fırtınasının etkisi altında

ABD’yi dün etkisi altına alan kar fırtınası sebebiyle sıcaklıklar sıfırın altına düştü, bir günde binlerce uçuş iptal edildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandı. 

24 Aralık 2022 Cumartesi 17:07
ABD, kutup fırtınasının etkisi altında

ABD (DHA) 

Yolların donması sebebiyle birçok kaza meydana gelirken ülkenin kuzeyindeki Montana’dan en güneydeki Teksas’a kadar bir çok yerleşim yeri, yaşam koşullarını felç eden kutup soğuklarının etkisinde kaldı.

ABD Ulusal Meteoroloji Hizmetleri (NWS), ülkede 200 milyon kişiyi etkileyen kar fırtınasının dünden itibaren ülkenin büyük bölümünü etkisi altına aldığını ifade ederek hava sıcaklıklarının ‘eksinin altına’ düştüğünü belirtti. 

Sert rüzgarlarla birlikte devam eden kar fırtınasının yollarda ve köprülerde meydana getirdiği ani buzlanma sebebiyle trafik kazalarında artış yaşandı, birçok araç yolda kaldı. Yetkililer, Ohio gibi bazı eyaletlerde zincirleme trafik kazalarının meydana geldiğini ve ölümlerin yaşandığını duyurdu. Halkı evlerinde kalmaları konusunda uyaran yerel yönetimler henüz kar fırtınasına bağlı ölümler konusunda rakam vermedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDKutup Fırtınası
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