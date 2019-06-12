Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
92674
ALTIN
248.137
DOLAR
5.7852
STERLİN
7.3604
EURO
6.5473
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN VAR VE İNSANLARI ETKİLİYOR
FERDİ BOZDUMAN'DAN AÇIKLAMA: UZAYLILAR KESİN...
Galatasaray'ın borcu açıklandı
Galatasaray'ın borcu açıklandı
AŞKIN MANKEN GİBİ...
AŞKIN MANKEN GİBİ...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’ dedi...
Cansu Koç ‘SEN BENİMSİN, BENDE SENİN’...
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER
İSTANBUL BOĞAZINDA DENİZ’Lİ GECELER

ABD-İran krizi için Japon başbakan devrede

ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran’da resmi temaslarda bulunuyor.

ABD-İran krizi için Japon başbakan devrede

ABD ve İran arasında gerilimin tırmandığı bir dönemde, Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran’da resmi temaslarda bulunuyor.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:10
6 Okunma
ABD-İran krizi için Japon başbakan devrede

TAHRAN - 

Bu ziyaretle İran’da İslam Devrimi tarihinde ilk kez bir Japon başbakan İran’a gelmiş oluyor.

Tahran’daki Mehrabad Havalimanı’nda İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif tarafından karşılanan Abe, bugün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yle bir araya gelecek. Başbakan Abe, yarın da İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından kabul edilecek.

İran’ın resmi haber ajansı İRNA, Abe’nin Japonya ve İran arasında var olan iyi ilişkilerden yararlanarak, Washington ve Tahran arsında giderek tırmanan gerilimi düşürmeye katkı sunmaya çalışacağını aktardı.

Geçtiğimiz ay Tokyo’da temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Abe’nin İran konusundaki girişimlerini olumlu karşıladığını bildirmişti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD-İran KriziJaponya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu
Facebook Londra merkezinde 500 yeni pozisyon açıldığını duyurdu
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı
Azerbaycan-Türkiye-Gürcistan Üçlü Toplantısıyla ilgili protokol imzalandı
Trump, yanlışlıkla göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti
Trump, yanlışlıkla göç anlaşmasının detaylarını ifşa etti
UBP milletvekili Hasipoğlu: Rumların adımı uluslararası deniz hukukuna ters
UBP milletvekili Hasipoğlu: Rumların adımı uluslararası deniz hukukuna ters
Ukrayna'da akıl hastanesinde yangın: En az 6 ölü
Ukrayna'da akıl hastanesinde yangın: En az 6 ölü
NYT: Çin, Amerikan firmalarını Huawei konusunda uyardı
NYT: Çin, Amerikan firmalarını Huawei konusunda uyardı
Ege’de göçmenleri taşıyan tekne battı
Ege’de göçmenleri taşıyan tekne battı
Kazakistan ‘Tokayev’ dedi
Kazakistan ‘Tokayev’ dedi
İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı
İtalya’da gaz patlaması: Belediye başkanı ve 8 kişi yaralandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans