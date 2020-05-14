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ABD ile Çin arasında krizden dönüldü

Çin’in uzaya fırlattığı roketin ABD'nin New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü belirtildi.

14 Mayıs 2020 Perşembe 15:50
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ABD ile Çin arasında krizden dönüldü

ÇİN - Çin ile ABD arasında bu sefer de roket krizi yaşanıyordu. Çin tarafından 5 Mayıs'ta uzaya fırlatılan insansız prototip uzay aracı Uzun Yürüyüş 5B roketi  ABD’de New York şehrinin 13 dakika uzağına düştüğü anlaşıldı. ABD medyası söz konusu roketin Çin'in Hainan eyaletindeki Vençang Uzay Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi. ABD Uzay Kuvvetlerinin 18. Uzay Kontrol Filosu ise aracın Atlas Okyanusu’na indiğini doğruladı.ABD'li yetkililer konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Büyük bir faciadan dönüldü. Kaza gerçekleşseydi, bunun telafuzu mümkün olmazdı" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Ile ÇinKrizUzayRoket
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