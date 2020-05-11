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ABD ile Çin arasında aşı krizi

ABD'nin iç istihbarat servisi FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarının koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin ABD’de yürütülen araştırmalara ait bilgileri çalmaya çalıştığı gerekçesiyle Çin’e uyarı gönderileceği açıklandı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:00
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ABD ile Çin arasında aşı krizi

ABD - Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle ilgili birçok ülkede aşı için seferber oldu. ABD ile Çin arasında devam eden koronavirüs gerginliği ise sanal ortama taşındı. Amerika'nın iç istihbarat servisi olan FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Çinli bilgisayar korsanlarını koronavirüse dair ABD’de yürütülen aşı çalışmalarına ait bilgileri çalmaya çalıştığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı’nın Çin’e uyarı göndereceği belirtildi.


‘PEKİN YASADIŞI YOLLARLA VERİLERE ERİŞMEYE ÇALIŞIYOR’


Önümüzdeki günlerde yayınlanmak üzere hazırlanan ‘uyarı’ taslağına göre FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı, Pekin'in ‘yasadışı yollarla aşıya, tedavi ve testlere dair değerli fikri mülkiyet ve halk sağlığı verilerine erişmeye çalıştığını’ iddia etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDÇinKrizAşı
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