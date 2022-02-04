ABD ile Avustralya arasında ‘batık gemi’ kavgası

ABD - ABD ve Avustralyalı araştırmacılar arasında tarihi öneme sahip batık gemi Endeavour hakkında, ‘bulunduğunu önce kim açıklayacak’ tartışması yaşandı. Avustralya, batık geminin bulunduğunu duyururken proje ortağı ABD tarafı, açıklamanın çok erken yapıldığını ve duyurunun aralarındaki ‘duyuru şartlarını içeren’ kontratın ihlali olduğunu belirtti.



Avustralya Ulusal Denizcilik Müzesi (ANMM) yetkileri, dün yaptıkları açıklamada İngiliz denizci ve kaşif James Cook'un Avustralya kıtasını ve Yeni Zelanda’yı keşfettiği ünlü tarihi gemisi Endeavour’ın bulunduğunu duyurdu. 22 yıllık araştırmada AUDM ile birlikte çalışan ABD’li Rhode Island Denizcilik Arkeoloji Projesi (RIMAP) yetkilileri, açıklamanın çok erken yapıldığını belirterek aralarındaki anlaşmanın ihlal edildiğini ifade etti.



“PEK ÇOK CEVAPLANMAMIŞ SORU VAR”



RIMAP açıklamasında “Bugünkü ANMM duyurusu, RIMAP ile ANMM arasındaki bu araştırmanın yürütülmesine ve sonuçlarının kamuoyu ile nasıl paylaşılacağına ilişkin sözleşmenin ihlalidir. İncelenmekte olan gemi enkazı alanında gördüğümüz şey, Endeavour'dan beklenebileceklerle tutarlı ancak araştırma yerinde o ikonik geminin olduğunu kanıtlayacak tartışılmaz bir veri bulunamadı ve böyle bir tanımlamayı alt üst edebilecek pek çok cevaplanmamış soru var” ifadelerini kullandı.



RAPORU, AVUSTRALYA’NIN DUYGULARI DEĞİL BİLİMSEL SÜREÇ YÖNLENDİRİR



RIMAP, çalışma tamamlandığında yasal raporunu yayınlayacağını belirterek “Bu arada, RIMAP, İngiliz asıllı Avustralya vatandaşları ile Endeavour arasındaki bağlantıyı kabul eder, ancak RIMAP'in vardığı sonuçlar, Avustralya’nın duyguları veya siyaseti tarafından değil uygun bilimsel süreç tarafından yönlendirilecektir” dedi.



COOK VE GEMİSİ ENDEAVOUR



Avustralyalı araştırmacılar, Cook’un gemisi Endeavour’u ABD’nin Rhode Island açıklarında bulduklarını açıkladı. James Cook gemisi Endeavour‘la, 1760’lı yıllarda Avustralya’yı keşfetmiş ve kıtaya ayak basan ilk Batılı gemi olmuş, daha sonra Yeni Zelanda’yı keşfetmişti.