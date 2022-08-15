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ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:41
ABD heyeti, Tayvan Dışişleri Bakanı Wu ile bir araya geldi

TAYVAN - ABD Kongresi’nden Massachusetts Senatörü Ed Markey’in liderlik ettiği 5 kişilik heyet, Tayvan’ın başkenti Taipei’ye geldi. Heyet, burada Tayvan Dışişleri Bakanı Joseph Wu ile görüştü.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı’ndan, ABD delegesinin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Senatör Ed Markey liderliğindeki ABD kongre heyetine ziyaretleri için teşekkür ederiz. Otoriter Çin, demokratik Tayvan'ın nasıl ilişkiler kuracağını, destek kazanacağını dikte edemez” denildi.

ABD heyetinde Massachusetts Senatörü Ed Markey ve Temsilciler Meclisi üyeleri John Garamendi, Aumua Amata, Don Beyer ve Alan Lowenthal bulunuyor. Heyetin, ilerleyen saatlerde Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen ile bir araya gelmesi bekleniyor.

PELOSİ’NİN ZİYARETİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan ziyareti, Çin-ABD arasında diplomatik krize neden olmuştu. Çin resmi makamları Pelosi’yi Tayvan’ı ziyaret etmemesi konusunda uyarmış, ziyaretin ardından ise ABD-Çin arasındaki üst düzey bazı görüşmeleri askıya almış ya da iptal etmişti. Çin ayrıca Tayvan adası etrafında kapsamlı askeri tatbikat başlatmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD HeyetiTayvan Dışişleri Bakanı Wu
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