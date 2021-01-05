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ABD, Georgia seçimlerine kilitlendi

Amerika Birleşik Devletleri, (ABD) Senato’daki çoğunluğu belirleyecek olan Georgia seçimlerine kilitlendi. Seçimler öncesinde Başkan Donald Trump, seçilmiş başkan Joe Biden eyalete giderek adaylara destek verdi.

05 Ocak 2021 Salı 10:32
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ABD, Georgia seçimlerine kilitlendi

ABD - ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık ve Senato seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle ikinci tura kalan Georgia bugün sandık başına gidiyor. Ülkede 3 Kasım'daki seçimlerde netleşen eyaletlerde koltuk dağılımı 100 sandalyeli Senato'da, 50 Cumhuriyetçi'ye karşı 48 Demokrat dengesinde kaldı.Georgia'daki seçimlerde bir koltuğu bile almaları durumunda Cumhuriyetçiler, Senato'daki çoğunluğunu da korumuş olacak.


SENATO'DAKİ GÜÇ DENGESİ BELİRLENECEK


Senato'yu Cumhuriyetçilerin kontrol etmesi Demokrat Başkan Joe Biden'ın politikalarını hayata geçirmesini zorlaştıracağı ifade ediliyor. İkinci senaryoya göre ise Georgia'daki iki koltuğu da kazanmaları durumunda Demokratlarda dengeyi Başkan Yardımcısı Demokrat Kamala Harris'in bozacağı tahmin ediliyor. Senato Başkanlığı sıfatı da bulunacak Harris, Demokratların çoğunluğu bulmalarını sağlayacak. Seçimlerde, demokrat adaylar Jon Ossoff ve Raphael Warnock'a karşı Cumhuriyetçi Parti'den David Perdue ve Kelly Loeffler yarışıyor. Senato'da 6 yıllık görev süresi dolan Perdue, 3 Kasım'daki seçimlerde oyların yüzde 49,7'sini alarak, ikinci dönemi az farkla kaçırdı. Perdue'nun rakibi Demokrat Jon Ossoff'un oy oranı ise yüzde 47,9'da kalmıştı.Georgia'daki diğer koltuk için ise Demokrat Warnock ilk turda oyların yüzde 32,9'unu almış, Loeffler ise yüzde 25,9'da kalmıştı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDGeorgia Seçimleri
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