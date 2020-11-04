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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'darbe' açıklaması

Tarihi seçimin yaşdığı ABD'de darbe tartışmalarıyla ilgili ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den açıklama geldi. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 11:53
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ABD Genelkurmay Başkanı'ndan 'darbe' açıklaması

ABD - ABD'de başkanlık seçimleri heyacanlı anlara sahne oluyor. ABD Başkanı Donald Trump ve Demokratların adayı Joe Biden arasındaki çekişme üç eyalete kadar düşerken, ordunun darbe yapacağı tartışmaları gündeme geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in geçtiğimiz hafta sonu üst düzey generaller ve haber sunucularıyla gizli bir video-toplantı gerçekleştirdiği iddia edildi.
 

DARBE SÖYLENTİLERİ BOŞ ÇIKTI

ABD basını, Genelkurmay Başkanı Milley'in, ülkede başkanlık seçimlerine askeri müdahalenin olacağı yönündeki spekülasyonlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Milley, "Herhangi bir huzursuzluk anında ABD ordusunun hiçbir rolü olmayacak, Trump'ı Beyaz Saray'dan çıkarmak bizim görevimiz değil" dedi. ​Milley, aynı zamanda etrafta Ulusal Muhafız birliklerinin görülmesinin mümkün olduğunu, bunun eyalet valilerinin talebine bağlı olduğunu ifade etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABD Genelkurmay BaşkanıDarbe AçıklamasıABDSeçim
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