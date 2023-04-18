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ABD'den Türkiye için kritik F-16 kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye mevcut F-16 savaş uçaklarının iletişim kabiliyetini modernize etmek üzere "çoklu bilgi dağıtım sistemi" olarak da bilinen taktik veri bağlantı (TDL) sistemi Link-16'nın modernizasyon kitlerinin satışına onay verdi.

18 Nisan 2023 Salı 01:47
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ABD'den Türkiye için kritik F-16 kararı
Washington

Konuya ilişkin bilgi veren kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının, F-16 savaş uçaklarının iletişim sistemi Link-16 taktik veri bağlantı ağının modernizasyon kitlerinin satışına yönelik kararını resmi olarak Kongreye ilettiğini bildirdi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye tahmini değeri 259 milyon dolar olan mevcut F-16 uçak filosunun modernizasyonu için savunma ekipman ve hizmetleri ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

Satış onayına ilişkin Kongreye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde "Otomatik Çarpmadan Kaçınma Sistemi (AGCAS) kabiliyetine sahip Operasyonel Uçuş Programı (OFP) aviyoniklerinin yazılımının güncellemesi dahil Çoklu Bilgi Dağıtım Sisteminin (Link-16) Block Upgrade II (MIDS BU II) entegrasyonunu sağlamak için donanım modifikasyonları, ilgili donanım ve yazılım güncellemeleri; hem tasnifli hem de tasnif dışı yazılım desteği, entegrasyon ve test desteği; destek ekipmanı; eğitim ve eğitim ekipmanı; yedek parça ve bakım ekipmanı, ilgili yayınlar ve teknik belgeler; ABD Hükümeti ve yüklenicinin mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetleri; ve lojistik ve program desteğinin diğer ilgili unsurları ve bunlara ilişkin destek ekipmanının" yer aldığı kaydedildi.

Diğer taraftan ABD Dışişlerinden AA muhabirine açıklama yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "Türkiye, NATO'nun yanında ve değerli bir müttefikidir. Biden yönetimi, Türkiye'nin F-16 filosunun aviyoniklerini standart hale getirme çabalarını desteklemektedir." ifadelerini kullandı.

Bu satış kararının, Türkiye'nin NATO ile birlikte çalışabilirliğini artıracağını ve ayrıca çarpmadan kaçınma sistemleri gibi güvenlik önlemlerini geliştireceğini ifade eden yetkili, "Bu, hem Türkiye hem de Türkiye ile ortak misyonlara katılan tüm müttefikler ve ortaklar için bir birlikte çalışabilirlik ve temel uçuş güvenliği bakımından önemlidir." dedi.

ABD Kongresinin Bakanlığın kararına, NATO üyelerine verilen satış onayları için 15 iş günü, NATO üyesi olmayan ülkelere 30 iş günü içinde itiraz etme hakkı bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı, teamül olarak satış planlarını Kongreye gayriresmi şekilde iletiyor ve aldığı geri dönüş üzerine resmi tebligatı yapıyor.

Link-16 nedir?

Link-16, taktik veri bağlantısı (TDL) olarak da bilinen bir askeri telsiz ağı olup, NATO ve müttefik ülkelerce kullanılıyor.

Bu ağ, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları (İHA), gemiler ve karadaki birlikler arasında taktiksel bilgi paylaşımı sağlıyor.

Link-16, yüksek hızlı veri aktarımı, otomatik veri yenileme, dinamik yönlendirme ve geniş kapsama alanı gibi özellikleri ile biliniyor. Bu kabiliyet; hava savunma, hava saldırısı, deniz savaşı ve diğer taktiksel operasyonlarda kullanılabilen bir dizi iletişim modu sunuyor.

AA

Son Güncelleme: 18.04.2023 02:10
Anahtar Kelimeler:
F16SavaşUçaklarıDışişleriBakanlığı
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