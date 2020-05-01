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ABD'den kritik koronavirüs raporu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

01 Mayıs 2020 Cuma 15:41
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ABD'den kritik koronavirüs raporu

ABD - Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.  ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği  belirtildi. Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDden Kritik Koronavirüs RaporuBağışıklık
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