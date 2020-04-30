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ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin birçok üllkede aşı çalışması gerçekleştiriliyor. Salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'den (NIAD) beklenen açıklama geldi. NIAD, Ebola tedavisinde kullanılan ‘Remdesivir’ adlı ilacın koronavirüs tedavisinde etkili olduğu açıklandı.

30 Nisan 2020 Perşembe 15:09
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ABD'den koronavirüse ilişkin umut veren haber geldi

İNGİLTERE - Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin bir çok üllkede aşı çalışması gerçekleştiriliyor. ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAD)'den beklenen açıklama geldi.Açıklamada, Ebola tedavisinde kullanılan bir ilacın, koronavirüs tedavisinde etkili olduğu duyuruldu. ‘Remdesivir’ adlı ilacın hastanelerde deneysel tedavilere başlandığı, ilk çıkan sonuçların çok başarılı olduğu ifade edildi.Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından da daha önce tedavide başarılı olduğu belirtilen Remdesivir adlı ilacın, hastanelerde insan deneylerinin yapıldığı belirtildi. Afrika kıtasında Ebola tedavisinde kullanılan ilacın koronavirüs tedavisinde başarı sağlandığı ifade edildi.  

FAUCİ: ‘İYİLEŞME SÜRECİNDE OLUMLU ETKİYE SAHİP’

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAD), ilacın deneysel sonuçlarında başarı sağladıklarını açıkladı. NIAD Başkanı ve Beyaz Saray Danışmanı Dr. Anthony Fauci, “Elde edilen veriler gösteriyor ki Remdesivir’in iyileşme süresi üzerinde net, anlamlı ve olumlu bir etkiye sahip” dedi.

DÜNYA GENELİNDEN 1000 HASTA KATILDI  

İlacın deneysel çalışmasına, Nisan ayı başında dünya genelinde 70 hastane ve  1000 koronavirüs hastası katıldı. Deneysel tedaviye katılan koronavirüs hastalarının, ilaç tedavisinin hemen ardından kısa sürede solunum cihazlarından çıktıkları görüldü.

REMDESİVİR İLACIYLA KISA SÜREDE İYİLEŞTİLER

Yapılan açıklamada, deneysel tedaviye katılan koronavirüs hastalarına, 10 gün boyunca Remdesivir adlı ilacın verildiği ve hastaların kısa sürede cihaz yardımı olmadan nefes aldıkları görüldüğü kaydedildi. Bilim insanları, koronavirüs hastalarının Remdesivir tedavisine başlandıktan sonra hızlıca iyileşme sağladıklarını ama henüz incelenmesi gereken birçok aşama olduğunu vurguladı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDUmut Veren HaberKoronavirüs
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