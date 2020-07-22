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ABD'den Çin'e 72 saat süre

ABD’nin, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun 72 saat içerisinde boşaltılmasını istediği belirtildi. Söz konusu karara Çin ABD’nin bu kararının ‘hatalı’ olduğunu belirterek geri adım atmasını istedi.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:26
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ABD'den Çin'e 72 saat süre

ABD - Çin medyasından Global Times’ın haberine göre ABD, Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan Çin konsolosluğunun 72 saat içerisinde boşaltılmasını istedi. Çin Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararı doğrularken, ABD’nin bu kararının ‘aniden’ aldığını vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, söz konusu kararın kınandığını açıkladı. Wenbin, “Çin, bu haksız kararı Çin-ABD ilişkilerini zedelediği için kesin olarak kınıyor. Çin, ABD'yi bu hatalı karardan derhal vazgeçmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDTexas EyaletiÇin Konsolosluğu
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