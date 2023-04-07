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ABD'de yerli kabile Colorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı

ABD'nin Arizona eyaletinde yerli kabile, 150 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 900 milyon Türk lirası) ve bölgedeki boru hattı projesinin fonlanması karşılığında Colorado Nehri'nin kullanım haklarının bir kısmından vazgeçme konusunda hükümetle anlaştı.

07 Nisan 2023 Cuma 12:53
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ABD'de yerli kabile Colorado Nehri'nin kullanım hakları için hükümetle 150 milyon dolara anlaştı
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Gila Nehri Kızılderili Topluluğu ile Arizona eyaletinin Phoenix kentinde varılan anlaşma gereği ABD hükümeti, bölgedeki tarım endüstrisi ile 40 milyon kişinin içme suyu kaynağı Colorado Nehri'nin korunması için 233 milyon dolar (yaklaşık 4 milyar 500 milyon Türk lirası) fon ayıracak.

Fonun 150 milyon dolarının yerli kabileye haklarından feragat etmesi karşılığında verileceği, 83 milyon dolarının da boru hattı projesi için kullanılacağı belirtildi.

ABD İçişleri Bakan Yardımcısı Tommy Beaudreau, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, Kızılderililerin önemli bir partner olduğunu kaydederek, "Bugünkü duyuru ve Gila Nehri Kızılderili Topluluğu gibi yerli kabilelerle olan ortaklıklarımız, bu kabilelerin, çözümlerin önemli bir parçası olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

ABD hükümeti, kuraklıkla mücadele için 4 milyar dolar bütçe ayırma sözü vermişti.

Kızılderili kabileler dahil Colorado Nehri'ni kullanan çiftçiler, tarlalarını ekmemeleri karşılığında hükümete bu paranın bir kısmını kendilerine dağıtması teklifinde bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDYerlikabile
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