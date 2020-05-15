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ABD'de Trump'a koronavirüs eleştirisi

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD'nin New York kentinde koronavirüs (covid-19) ölümlerini sayan ve Washington yönetimini yeterli önlem almamakla suçlayan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren bir pano asıldı.

15 Mayıs 2020 Cuma 11:43
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ABD'de Trump'a koronavirüs eleştirisi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya devam ederken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de salgının etkisi günden güne artıyor. Ülkede salgına ilişkin yeteri önlem alınmadığını söyleyen vatandaşlar ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirmeye devam ediyor. Film yapımcısı Eugene Jarecki tarafından kentin en ünlü mekanı Times Meydanı'na kurulan panoya, ''Trump Ölüm Saati'' adı verildi. Jarecki, ABD medyasında makale kalem alarak, ''Bırakın rakamlar konuşsun.'' değerlendirmesinde bulundu. Kovid-19 ölümlerinden, yeterince önlem almayan ABD Başkanı Trump'ı sorumlu tutan Jarecki, ''Bu acı unutulamaz. Bugün itibarıyla on binlerce Amerikalı, yönetimin daha önce harekete geçmemesi ve başarısızlığı yüzünden hayatını kaybetti" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDDonald TrumpBaşkanKoronavirüsPandemiCovid19
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