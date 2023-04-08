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ABD'de kürtaj tartışması ordunun komuta kademesi atamalarını kilitledi

ABD'de bir senatör, ordunun kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masrafını karşılamasını protesto ederek bu yıl onaylanması gereken Genelkurmay Başkanı dahil yüzlerce üst düzey komuta kademesi atamasını engelliyor.

08 Nisan 2023 Cumartesi 12:11
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ABD'de kürtaj tartışması ordunun komuta kademesi atamalarını kilitledi
Washington

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) başta üç kuvvet komutanı, 5'inci ve 7'nci filo komutanları ile kritik kurmay komutanlıklarına atanmak üzere onlarca generalin atama dosyasını iletmiş durumda.

Pentagon, aynı zamanda, bu atamaları müteakip Genelkurmay Başkanlığı dahil komuta kademesinde birçok yeni komutanlık için Senato’ya atama listesi gönderecek.

Ancak Alabama Senatörü Cumhuriyetçi Tommy Tuberville, Pentagon'un aralık ayında yayınladığı kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin görevlerine devam etmeleri için kürtaj masraflarının karşılanması kararını protesto etmek üzere iletilen tüm atama listesini bloke etti.

Anadolu Ajansına değerlendirmede bulunan bir savunma yetkilisi, "Önümüzdeki 90 gün içinde görev değişimi yapması gereken ve onaylanması beklenen 5 korgeneral bulunuyor. Bunların arasında, Beşinci Filo Komutanı ve ABD'nin NATO Askeri Temsilcisi de bulunuyor." dedi.

Blokajın gelecek aylarda daha da soruna neden olacağını belirten yetkili, gelecek 8 ay içerisinde Siber Kuvvetler (CYBERCOM), Uzay Kuvvetler (SPACECOM), Kuzey Kuvvetler (NORTHCOM) Komutanları ile Siber Kuvvetler, Merkez Kuvvetler (CENTCOM) ve Afrika Kuvvetleri (AFRICOM) Komutan Yardımcılarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 80 orgeneral ve korgeneralin atamasının yapılması gerekeceğini söyledi.

Yetkili, "Genelkurmay Başkanı (Orgeneral Mark) Milley'nin de görevi bitecek. Aynı zamanda Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri ile Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısının da görev süresi bitecek. Yıl sonuna kadar Senato'da onay alması gereken 650 general bulunuyor ve bunların 80'i korgeneral ve orgeneral." bilgisini verdi.

Beklemedeki atamaların gecikmesinin, sonraki atamaları da geciktireceği için sorunun ABD komuta kademesi atamalarını kilitleyeceği ifade ediliyor.

ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesinde bir konuşma yapan Savunma Bakanı Lloyd Austin, atamaların gecikmesinin özellikle büyük güç rekabeti için yoğun hazırlık yapan Amerikan ordusunun harbe hazırlık kabiliyetini kötü etkileyeceği uyarısında ve blokajın kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Senatör Tuberville ile Pentagon arasında kürtaj krizi

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmişti.

Kararla kürtaj, anayasal bir hak olmaktan çıkarken bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı. Bunun üzerine Alabama, Oklahoma, Tennessee ve Teksas'ta kürtajı yasaklayan yeni yasalar geçirilmişti.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Austin'e bir mektup yazarak, Pentagon'u bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini de hatırlatarak, önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Cumhuriyetçi Senatör, 8 Mart'ta ise yazdığı mektupta Austin'in yapılan yasal düzenlemeyi ihlal etmekle suçlamış ve Amerikan ordusunun kaynaklarının yasal olarak yasaklanmış kürtaj masrafları için harcanmaması gerektiğini ifade etmişti.

Tuberville, 2 Nisan'da Wall Street Journal'a yazdığı "Pentagon kültür savaşlarına girmemeli" başlıklı yazısında da bakanlık söz konusu kürtaj düzenlemesini geri almadığı sürece önüne gelen atama listelerini onaylamayacağını bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ABDKürtaj
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