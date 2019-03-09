Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
101538
ALTIN
227.548
DOLAR
5.4464
STERLİN
7.0779
EURO
6.1233
İdlib'te ilk devriye
Son Dakika
İdlib'te ilk devriye
3 PKK sığınağı imha edildi
Son Dakika
3 PKK sığınağı imha edildi
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için ne yapmalı?
Momo tehlikesi büyüyor: Korunmak için...
Fenerbahçe maçı için net ve kesin bir açıklama bekliyoruz
Fenerbahçe maçı için net ve...
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek almalıyız"
“Dünyaya direnmek için Türkiye’yi örnek...

ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

ABD'de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

ABD'de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 17:03
0 Okunma
ABD'de küçük uçak göle düştü: 5 ölü

ABD (DHA)

Kaza ABD'nin, Florida eyaletinde meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu çift motorlu Piper PA-23-250 Aztec tipi bir uçak Okeechobee Gölü'ne düştü. Uçağın Tampa Uluslararası Havaalanı'ndan kalktığı ve Pahokee Havaalanı'na iniş için hazırlandığı sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Gece 03.30 sıralarında gerçekleşen kaza sonrası, görgü tanıkları durumu polise ve kurtarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, görgü tanıklarının bir kişiyi de yüzerken gördüklerini söylediklerini ancak yapılan çalışmada kazadan sağ kurtulan bir kişiye rastlanmadığı; uçakta ise 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ABDGolUçakKüçükönce VatanFlorida
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail eylemcileri vurdu: 1 ölü, 42 yaralı
İsrail eylemcileri vurdu: 1 ölü, 42 yaralı
Trump’ın kampanya müdürüne hapis
Trump’ın kampanya müdürüne hapis
Meksika'da kaza: 25 ölü
Meksika'da kaza: 25 ölü
Göçmen faciası!
Göçmen faciası!
Keşmir’de patlama
Keşmir’de patlama
Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de
Meclis Başkanı Şentop, KKTC'de
ABD’yi kasırga vurdu, en az 23 ölü
ABD’yi kasırga vurdu, en az 23 ölü
Sarı yelekliler sokaklarda
Sarı yelekliler sokaklarda
Nijerya'da yakıt hattında patlama
Nijerya'da yakıt hattında patlama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans